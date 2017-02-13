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Владимир Кара-Мурза-младший переведен в терапевтическое отделение

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  • 13.02.2017, 18:53
Владимир Кара-Мурза-младший

Владимир Кара-Мурза-младший был экстренно госпитализирован 2 февраля с «острой почечной недостаточностью на фоне интоксикации».

Координатор общественной организации «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза-младший переведен из реанимации в терапевтическое отделение.

Об этом сообщил адвокат политика Вадим Прохоров. Ранее стало известно, что Кара-Мурза вышел из комы и пошёл на поправку – были отключены реанимационные системы жизнеобеспечения, передает «Радио Свобода» .

Владимир Кара-Мурза-младший был экстренно госпитализирован 2 февраля с «острой почечной недостаточностью на фоне интоксикации». С такими же симптомами он попал в больницу мае 2015 года. Тогда политик утверждал, что его отравили, чтобы помешать его деятельности. Он обратился в полицию, однако произошедшее так и не было расследовано.

Владимир Кара-Мурза-младший – координатор общественной организации «Открытая Россия», созданной бывшим владельцем компании ЮКОС Михаилом Ходорковским. В 2015–2016 годах политик занимал пост заместителя председателя оппозиционной партии ПАРНАС. Кроме того, он входит в движение «Солидарность».


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