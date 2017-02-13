Штаб Макрона обвиняет РФ во вмешательстве в предвыборную кампанию во Франции 13.02.2017, 19:15

ФОТО: AFP

Один из претендентов на победу в президентской гонке во Франции стал объектом фейковых новостей и дезинформации РФ.

Об этом пишет Le Parisien.

«Сегодня мы должны смотреть на факты. Центральные СМИ РФ, Russia Today и Sputnik, которые принадлежат российскому государству, занимаются распространением заведомо ложной информации (о Макроне. – Прим.). Затем новость повторяют, цитируют, и это влияет на наш демократический образ жизни», – сказал генеральный секретарь движения «Вперед!» Ришар Ферран.

В качестве примера он приводит распространенные этими СМИ «слухи», что Эммануэль Макрон во время своей поездки в Ливан якобы снимал жилье «за счет налогоплательщика» в посольстве Франции.

Поэтому представитель Макрона обратился к властям Франции с просьбой рассмотреть подобного рода случаи, «чтобы гарантировать, что не будет никакого вмешательства иностранных государств в наш демократический процесс».

Если Ферран отказался говорить, что Россия работает над поражением Эммануэля Макрона, то спикер движения уже заговорил о необходимости проведения публичных слушаний в Сенате по этому вопросу.

«Эти два сайта за несколько недель распространили клевету о нескольких кандидатах, в том числе Эммануэле Макроне, и выражают поддержку Марин Ле Пен. Россия... вмешивается во французскую предвыборную кампанию по выборам президента, и это ненормально», – подчеркнул Бенджамин Гриве, пресс-секретарь движения «Вперед!».

Напомним, 29 декабря 2016 года президент США Барак Обама ввел санкции против России за хакерские атаки и вмешательство Кремля в выборы президента США.

Вмешательства РФ в избирательный процесс опасаются не только во Франции.

Так, например, на выборах в Нидерландах голоса будут считать вручную из-за возможных кибератак.