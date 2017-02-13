Россельхознадзор ввел новые требования к продукции из Беларуси из-за АЧС 13.02.2017, 20:03

По словам пресс-секретаря ведомства, эта мера аналогична той, что Беларусь применяет к российской продукции.

Россельхознадзор вводит дополнительные требования к ввозу продукции из Беларуси в связи угрозой распространения африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь службы Юлия Мелано, речь идет о том, что ввозимая продукция должна сопровождаться разрешением на ввоз, которое будет выдаваться на белорусскую продукцию, несущую риск распространения АЧС.

По ее словам, эта мера аналогична той, что Беларусь применяет к российской продукции. Мелано напомнила, что с января 2015 года Беларусь расширила перечень российской животноводческой продукции, в отношении которой применяются специальные дополнительные меры в виде разрешения на ввоз. Это разрешение выдает ветеринарная служба Беларуси. Ужесточение режима поставок связано с распространением в РФ ящура, гриппа птиц и африканской чумы свиней.

Однако в этот перечень, помимо свиноводческой продукции, включены и товары, даже в незначительном количестве содержащие продукты переработки свинины, отметила представитель Россельхознадзора. При этом она подчеркнула, что это сделано было без научного обоснования. Речь, в частности, идет о продукции из группы кода ТН ВЭД 2309 (корма для животных, в том числе для собак или кошек, расфасованные для розничной продажи), а также групп 29 (органические химические соединения для применения в ветеринарии) и 30 (фармацевтическая продукция для применения в ветеринарии). Эти товары не могут нести риски распространения АЧС, пояснила Мелано.

По ее словам, Россельхознадзор не раз обращался к белорусским коллегам с просьбой отменить дискриминационные меры или предоставить научное обоснование ужесточения режима поставки продукции. «К сожалению, никакой информации о положительном решении этого вопроса от белорусской стороны в адрес Россельхознадзора так и не поступило», - сказала она.

Кроме этого, остается без ответа вопрос о выявлении в течение 2014 года генома вируса АЧС в готовой мясной продукции белорусских мясокомбинатов, источник которого белорусские коллеги до сих пор не установили, заявила Мелано. В то же время на территории граничащих с Белоруссией стран в течение последних лет продолжают регистрироваться вспышки АЧС.

В перечень подконтрольных товаров, поставки которых будут идти в сопровождении разрешений, включены живые свиньи (код 0103), свинина свежая, охлажденная или замороженная (код 0203), пищевые субпродукты свиней, свежие, охлажденные или замороженные (код 0206), свиной жир, отделенный от тощего мяса, не вытопленный или не извлеченный другим способом, свежий, охлажденный, замороженный, соленый, в рассоле, сушеный или копченый (из кода 0209 10), пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов (код 0210).

Кроме того, под эту меру подпадают фуражное зерно (пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы), колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, плавленые сыры и другие пищевые продукты, содержащие колбасу, мясо, мясные субпродукты, кровь или любую комбинацию этих продуктов.

По новой схеме будут также ввозиться жмыхи, необработанные шкуры животных, изделия из кишок, синюги, пузырей или сухожилий, оборудование и приспособления для перевозки, разведения, временной передержки животных всех видов, а также оборудование для транспортировки сырья (продукции) животного происхождения, бывшие в употреблении.

Перечень включает и другие виды продукции, которая, по мнению Россельхознадзора, несет риск распространения АЧС.