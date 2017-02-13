Ирландец ездит в паб на собственном танке

Ирландец ездит в паб на собственном танке4
- 13.02.2017, 20:11
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Мужчина купил списанный «Скорпион» на распродаже армейского имущества.
Ирландский инженер претендует на звание самого эксцентричного жителя острова.
36-летний Шейн Аллен из поселка Рафо в графстве Донегол каждую пятницу ездит в местный паб на списанном британском танке «Скорпион», который несколько лет назад приобрел на распродаже армейского имущества в Северной Ирландии, сообщает tass.ru.
Поездка занимает не более 15 минут.
По заверениям Аллена, восьмитонная машина не доставляет хлопот региональным транспортникам. Танк «обут» в щадящие дорожное полотно гусеницы с резиновыми накладками и не оставляет следов на асфальте. К тому же перед каждым выездом техника проходит тщательную проверку.
Такая привычка обходится ирландцу недешево - только заправить полный бак стоит как минимум €450.
В Ирландии разрешено ограниченное употребление алкоголя за рулем (допустимым считается 0,8 промилле, что соответствует пинте пива).