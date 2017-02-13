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Ирландец ездит в паб на собственном танке

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  • 13.02.2017, 20:11
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Мужчина купил списанный «Скорпион» на распродаже армейского имущества.

Ирландский инженер претендует на звание самого эксцентричного жителя острова.

36-летний Шейн Аллен из поселка Рафо в графстве Донегол каждую пятницу ездит в местный паб на списанном британском танке «Скорпион», который несколько лет назад приобрел на распродаже армейского имущества в Северной Ирландии, сообщает tass.ru.

Поездка занимает не более 15 минут.

По заверениям Аллена, восьмитонная машина не доставляет хлопот региональным транспортникам. Танк «обут» в щадящие дорожное полотно гусеницы с резиновыми накладками и не оставляет следов на асфальте. К тому же перед каждым выездом техника проходит тщательную проверку.

Такая привычка обходится ирландцу недешево - только заправить полный бак стоит как минимум €450.

В Ирландии разрешено ограниченное употребление алкоголя за рулем (допустимым считается 0,8 промилле, что соответствует пинте пива).


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