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Тренер биатлонистов Чехии: Из-за сумасшедшего русского комментатора нам стали поступать угрозы

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  • 13.02.2017, 20:19
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Тренер сборной Чехии Ондржей Рыбарж рассказал об угрозах в адрес членов команды в связи с позицией чешских спортсменов по антидопингу.

Как сообщает sport.idnes.cz, угрозы поступают в адрес Габриэлы Коукаловой, Михала Шлезингра, а также главы Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамзы.

— Это тактика негодяев, которые стараются запугать наших спортсменов. Такие письма и угрозы шлют злые люди с паранойей. И из-за таких, как сумасшедший российский комментатор (Дмитрий Губерниев. — Прим.). Он пропагандирует то, что потом поддерживает весь народ, — сказал Рыбарж.

Члены чешской делегации опасаются провокаций со стороны россиян. В качестве мер предосторожности спортсменам запрещено пить из бутылок, вскрытых заранее, принимать подарки от болельщиков.

— Русские не были честны с самого начала, так что не следует рассчитывать, что они вдруг станут честны сейчас, — отметил тренер женской команды Зденек Витек.

Напомним, Губерниев во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене в прямом эфире «Матч ТВ» несколько раз назвал свиньей Мартена Фуркада. Француз демонстративно покинул пьедестал в момент награждения российской команды в ответ на то, что Александр Логинов и Антон Шипулин не подали ему руки. Впрочем, президент IBU Андерс Бессеберг вернул француза на церемонию.

— Мартен, Мартен, ты — свинья! Теперь это можно сказать на всю страну и на весь мир. И напишите об этом Фуркаду, что русский комментатор сказал: «Фуркад, ты — свинья!» А по-другому быть не может, — отреагировал тогда Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Впрочем, через пару дней Мартен Фуркад и Антон Шипулин помирились и пожали друг другу руки.


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