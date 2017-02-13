В Беларуси введут регистрацию снегоболотоходов и мотовездеходов 25 13.02.2017, 20:29

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Для управления указанными машинами будут введены категории удостоверения тракториста H и I.

В Беларуси вводится с 1 января 2018 года обязательная регистрация снегоболотоходов и мотовездеходов. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на старшего инспектора по особым поручениям отдела регистрационно-экзаменационной деятельности и технадзора управления ГАИ МВД Беларуси Андрея Шаранду.

«Вопросы определения порядка государственного учета мотовездеходов и допуска управления к ним были обсуждены в октябре 2016 года на внеочередном заседании Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров. Особое внимание было уделено соответствию снегоболотоходов колесных малогабаритных ATV и мотовездеходов UTV техническим регламентам Таможенного союза. Принято решение о госрегистрации снегоболотоходов колесных малогабаритных ATV типа I категории G и S, а также типа II категории G и мотовездеходов UTV в инспекциях гостехнадзора с 1 января 2018 года», — отметил Андрей Шаранда.

По его словам, первоначально данная административная процедура будет иметь упрощенный характер. «Машины, которые уже эксплуатируются, будут регистрироваться по заявительному принципу. При отсутствии правоустанавливающих документов на снегоболотоход или мотовездеход, в том числе документов завода-изготовителя, или документов, выданных таможенными органами, собственник в заявлении указывает обстоятельства его приобретения, а регистрация будет осуществляться с ограничениями, запрещающими снятие его с учета в течение трех лет (кроме случаев выбраковки), с внесением соответствующей записи в регистрационные документы», — пояснил Андрей Шаранда.

Для управления указанными машинами вносятся изменения и дополнения в закон «О дорожном движении» и будут введены категории удостоверения тракториста H и I.

«Категория H даст право управления снегоболотоходами колесными малогабаритными (квадроциклы-ATV) типа I категории G и S, а также типа II. Категория I позволит управлять мотовездеходами UTV с автомобильной посадкой. По сути, управлять указанными машинами смогут все, кто имеет право вождения механическим транспортом хотя бы одной категории удостоверения тракториста — машиниста или водительского удостоверения, за исключением категории АМ и подкатегории А1», — уточнил Андрей Шаранда.

Помимо этого, в ПДД будет внесен расширенный термин мотоцикла. «К мотоциклам причислят шоссейные квадроциклы и трициклы, предназначенные для движения по дорогам, полной массой до 1 т. Эти изменения повлекут обязательную госрегистрацию таких ТС в регистрационных подразделениях ГАИ МВД», — подчеркнул Андрей Шаранда.