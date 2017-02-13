Какую работу предлагают белорусам в Польше, США, ОАЭ и других странах 14 13.02.2017, 20:52

5,794

Многие белорусы, которые не могут трудоустроиться в Беларуси, выезжают за рубеж, чтобы заработать себе на жизнь.

Intex-press узнала, в каких странах ждут белорусов без специальных навыков, какие вакансии предлагают и сколько там можно заработать.

Польша

Кто требуется. Строители, сезонные сборщики овощей, ягод и грибов.

Какие условия. Работать придется много и интенсивно, 6 дней в неделю по 10–12 часов. Жилье и питание часто предоставляет работодатель.

Какая зарплата. Оплата строительных работ в Польше почасовая. В среднем – 2–2,5 доллара в час. Получается, за месяц можно заработать 700 долларов.

Труд сборщиков овощей, ягод и грибов оплачивается «по лукошкам». Трехкилограммовая корзина клубники оценивается 0,5–1 доллар, малины – 1,5–2 доллара, голубики – 2–2,5 доллара. В день при желании можно собрать до 150 кг ягод и заработать от 50 долларов.

Как устроиться на работу. Первое, что надо сделать, – обратиться в офис кадрового агентства и заключить с ним договор. Там помогут собрать и оформить все необходимые документы и отправят их работодателю. Агентства, которые помогают трудоустроиться в Польше, есть в Минске, Бресте и других городах Беларуси.

Если резюме нанимателю понравится, он отправит специальное приглашение на работу на имя соискателя. С этим приглашением нужно идти в визовый центр и оформлять рабочую визу. Также на территории Беларуси оформляют страховку. А вот медицинскую справку о состоянии здоровья, если такая будет нужна, выдадут уже на месте работы.

Литва

Кто требуется. Водители-международники.

Какие условия. Требуются мужчины до 55 лет, с опытом работы в Европе или России.

Какая зарплата. Месячная заработная плата водителей-международников может доходить до 2000 долларов.

Как устроиться на работу. Чтобы устроиться водителем-международником, нужно отправить резюме в агентство и прийти на собеседование. Соискателю нужно иметь паспорт, который был выдан не больше 9 лет назад, водительские права необходимой категории, документы о состоянии здоровья, медицинскую страховку. Документы человеку помогут оформить в агентстве по трудоустройству граждан за рубежом.

ОАЭ

Кто требуется. В Эмиратах белорусам предлагают вакансии в сфере обслуживания и в сельском хозяйстве.

Какие условия. Работодатели ставят сразу три важных условия: возраст от 21 до 33 лет, владение разговорным английским и опыт работы в подобной сфере. Можно, конечно, уехать и без опыта работы, но при его наличии шансов все-таки больше.

Какая зарплата. Заработная плата зависит от вакансий и конкретного работодателя. Может варьироваться от 1500 до 9000 долларов.

Как устроиться на работу. Чтобы уехать в Эмираты, надо пройти собеседование в кадровом агентстве. Для этого нужно отправить свое резюме и ждать приглашения. Затем на собеседовании агент выяснит реальный уровень владения языком и ответит на все вопросы, интересующие соискателя.

Если первое собеседование пройдет успешно, соискателя пригласят на второе – с прямым работодателем. Как рассказали в агентстве «Джетэкспо», нанимателю важен приличный внешний вид работника и уровень владения языком.

После этого работодатель предлагает контракт, в котором указаны срок действия (от 2 лет), должность, заработная плата, условия проживания и питания. Если соискатель согласен на предложенные условия, ему предоставляют рабочую визу, бесплатный перелет, обратный билет по окончании контракта, медстраховку и оплачиваемый отпуск.

Финляндия

Кто требуется. Сборщики урожая на поле или в теплицах, трактористы и другие сельскохозяйственные работники.

Какие условия. Возраст – от полных 20 до 40 лет, крепкое здоровье и опыт сельскохозяйственных работ. Знание языка не требуется. Но при желании устроиться на более долгий срок знание английского языка должно быть минимум на разговорном уровне.

Длительность контракта в основном от 1,5 до 2,5 месяцев с июня по сентябрь. Но есть и более долгосрочные вакансии на 6–8 месяцев. Однако на эти места в первую очередь рассматриваются кандидаты, которые уже выезжали в Финляндию.

Работодатель предоставляет место в общежитии либо на съемной квартире, за которое из зарплаты каждый месяц будут высчитывать 100–130 долларов. Питание также высчитывается из ежемесячной заработной платы (около 20–30 долларов в неделю) и предоставляется нанимателем.

Какая зарплата. Оплата почасовая, для уборщиков урожая – сдельная. Работать придется по 8 часов 6 дней в неделю. За 3 кг ягод или овощей – 2,5–3 доллара. За 2,5 месяца можно заработать около 900–1000 долларов с вычетом платы за жилье и питание.

Как уехать и устроиться. Заполнить анкету на сайте кадрового агентства и выслать ее на электронную почту. После обработки анкеты агент назначит собеседование. А после успешно пройденного собеседования поможет собрать все документы для трудоустройства.

США

Кто требуется. Работу в Штатах предлагают владельцы круизных лайнеров.

Вакансии для белорусов в США могут быть разные – как обслуживающий персонал, так и творческая работа вроде фотосъемки.

Какие условия. Поехать на заработки может каждый, кто владеет английским языком. Это главное условие работодателя.

Какая зарплата. Заработная плата зависит от работы, которую выполняет человек. Ставка официанта – около 1000 долларов в месяц, фотографа – на 100 долларов больше. Работать придется очень много и практически без выходных.

Как уехать и устроиться. Чтобы устроиться работником на круизный лайнер, надо пройти отборочное интервью сначала в кадровом агентстве, а затем – с работодателем. После этого оформляется виза, медицинская справка и страховка за счет работодателя.