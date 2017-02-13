Олег Кононов отказался возглавить сборную Беларуси 4 13.02.2017, 21:02

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Олег Кононов

Главным кандидатом на пост наставника белорусской сборной является украинский специалист Виктор Скрипник.

Олег Кононов рассказал «Прессболу», что больше не претендует на пост главного тренера сборной Беларуси, хотя недавно был готов вернуться к рассмотрению этого вопроса.

- Мы хорошо и обстоятельно поговорили с Сергеем Сафарьяном, и все-таки я был вынужден вежливо отказаться. Причиной тому ряд возникших обстоятельств. Из-за них я, в частности, не готов начать работу с национальной командой уже на мартовском сборе…

По прогнозу «Прессбола», главным кандидатом на пост наставника белорусской сборной является Виктор Скрипник. Помимо украинского тренера, в число претендентов на вакансию входят Анатолий Байдачный и Александр Бородюк, который также может занять должность спортивного директора Российского футбольного союза.