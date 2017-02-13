закрыть
13 февраля 2017, понедельник, 23:40
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Олег Кононов отказался возглавить сборную Беларуси

4
  • 13.02.2017, 21:02
  • 9,962
Олег Кононов

Главным кандидатом на пост наставника белорусской сборной является украинский специалист Виктор Скрипник.

Олег Кононов рассказал «Прессболу», что больше не претендует на пост главного тренера сборной Беларуси, хотя недавно был готов вернуться к рассмотрению этого вопроса.

- Мы хорошо и обстоятельно поговорили с Сергеем Сафарьяном, и все-таки я был вынужден вежливо отказаться. Причиной тому ряд возникших обстоятельств. Из-за них я, в частности, не готов начать работу с национальной командой уже на мартовском сборе…

По прогнозу «Прессбола», главным кандидатом на пост наставника белорусской сборной является Виктор Скрипник. Помимо украинского тренера, в число претендентов на вакансию входят Анатолий Байдачный и Александр Бородюк, который также может занять должность спортивного директора Российского футбольного союза.


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой