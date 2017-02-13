В Беларуси упорядочат SMS-рассылки

В Беларуси упорядочат SMS-рассылки3
- 13.02.2017, 21:20
- 17,164
Операторы дадут право абоненту отказаться от получения спам-сообщений.
Обеспечить единые подходы по формированию тарифных планов всеми операторами и дать право абоненту отказаться от получения SMS-рассылок. На общественное обсуждение вынесен новый проект постановления «совмина» Беларуси. Об этом сообщается на сайте Минсвязи.
В частности, в законопроекте говорится о предложениях по изменению Правил оказания услуг электросвязи, утвержденных постановлением «совета министров» Беларуси от 17 августа 2006 г. № 1055.
В обсуждаемом проекте предлагается обеспечить «единые подходы по формированию тарифных планов всеми операторами электросвязи при оказании услуг». Кроме того, если по техническим причинам оператору необходимо заменить номер абонента, а тот против, будет возможно расторжение договора в одностороннем порядке — с уведомлением абонента за 10 дней.
В обязанностях оператора может появиться пункт об обеспечении права абонента отказаться от SMS-рассылок:
«Оператор обязан:
- осуществлять рассылку SMS-сообщений только с указанием абонентского номера или уникального кода идентификации, позволяющего определить отправителя этих сообщений и при условии получения предварительного согласия абонента, выраженного посредством совершения им действий, позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение рассылки;
- по письменному заявлению абонента без взимания платы с абонента прекратить передачу SMS-сообщений с указанного абонентом абонентского номера или уникального кода идентификации, за исключением сообщений оператора об услугах электросвязи и сообщений, передача которых осуществляется оператором сотовой подвижной электросвязи в соответствии с законодательством».