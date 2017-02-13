В Беларуси упорядочат SMS-рассылки 3 13.02.2017, 21:20

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Операторы дадут право абоненту отказаться от получения спам-сообщений.

Обеспечить единые подходы по формированию тарифных планов всеми операторами и дать право абоненту отказаться от получения SMS-рассылок. На общественное обсуждение вынесен новый проект постановления «совмина» Беларуси. Об этом сообщается на сайте Минсвязи.

В частности, в законопроекте говорится о предложениях по изменению Правил оказания услуг электросвязи, утвержденных постановлением «совета министров» Беларуси от 17 августа 2006 г. № 1055.

В обсуждаемом проекте предлагается обеспечить «единые подходы по формированию тарифных планов всеми операторами электросвязи при оказании услуг». Кроме того, если по техническим причинам оператору необходимо заменить номер абонента, а тот против, будет возможно расторжение договора в одностороннем порядке — с уведомлением абонента за 10 дней.

В обязанностях оператора может появиться пункт об обеспечении права абонента отказаться от SMS-рассылок:

«Оператор обязан:

- осуществлять рассылку SMS-сообщений только с указанием абонентского номера или уникального кода идентификации, позволяющего определить отправителя этих сообщений и при условии получения предварительного согласия абонента, выраженного посредством совершения им действий, позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение рассылки;

- по письменному заявлению абонента без взимания платы с абонента прекратить передачу SMS-сообщений с указанного абонентом абонентского номера или уникального кода идентификации, за исключением сообщений оператора об услугах электросвязи и сообщений, передача которых осуществляется оператором сотовой подвижной электросвязи в соответствии с законодательством».