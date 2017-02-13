закрыть
13 февраля 2017, понедельник, 23:39
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Возле железнодорожного вокзала построят торговый центр за $20 миллионов

20
  • 13.02.2017, 22:08

В следующем году рядом со столичным железнодорожным вокзалом планируется начать строительство торгово-развлекательного комплекса Minsk City Mall.

Проект реализует группа Amtel, основанная российским бизнесменом индийского происхождения Судхиром Гупта. Сейчас торгово-развлекательный комплекс находится в стадии проектирования, пишут Naviny.by.

«Концептуальный архитектор проекта — международная компания Chapman Taylor», — сообщили в девелоперском подразделении группы Amtel Properties.

Срок строительства — до трех лет после прохождения экспертизы проекта. Объем инвестиций — не менее 20 млн долларов.

Общая площадь торгово-развлекательного комплекса, где будут представлены крупные национальные и международные бренды, составит около 50 тысяч квадратных метров. Участок под застройку расположен в районе улиц Дружной и Толстого, в непосредственной близости от строящейся станции метро «Вокзальная».

«Minsk City Mall станет логичным инфраструктурным продолжением расположенного напротив многофункционального комплекса с отелем Hampton by Hilton и бизнес-центром, также принадлежащих группе Amtel», — отметили в Amtel Properties.

Гостинично-деловой комплекс был открыт в конце 2015 года. Объем инвестиций составил 18 млн долларов. Это был первый проект Amtel Properties в Беларуси.

Во время торжественной церемонии генеральный директор компании Даниэль Гупта заявил о намерении, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в регионе, в срок начать и завершить строительство второго проекта в Минске — торгово-развлекательного комплекса Minsk City Mall.

Amtel Properties была основана в 2005 году на базе непрофильных активов (земельных участков и производств) группы Amtel, которую основал Судхир Гупта.

Выходец из Индии приехал в Россию в конце 70-х прошлого века. Созданная им группа Amtel занималась различными видами бизнеса: поставляла каучук и электронику, производила соки, минеральную воду, ликеро-водочные изделия, шины.

В 2005 году Amtel Group приобрела одну из крупнейших шинных корпораций Европы — голландскую компанию Vredestein. Правда, уже через два года Судхир Гупта продал свой пакет акций в компании, а вырученные деньги вложил в операции с недвижимостью, которые сегодня являются основным бизнесом группы.

Портфель Amtel Properties составляет 1 млн квадратных метров. Компания реализует проекты в складском, офисном, гостиничном секторах в России, Украине, Грузии и Беларуси.


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой