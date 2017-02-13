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Светлана Алексиевич: Для Лукашенко была бы катастрофа, если бы я не заплатила налог с Нобелевской премии

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  • 13.02.2017, 21:35
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Светлана Алексиевич

За последний год писательница заплатила 197 тысяч евро подоходного налога с учетом денежной части Нобелевской премии.

Как сообщила БелаПАН нобелевская лауреатка, она получила официальный документ из налоговых органов о том, что ей надлежит уплатить этот налог.

«Только Лукашенко мог своим [указом] отменить, а вы знаете, как он меня «любит». Для него это была бы просто катастрофа, если бы я этого не сделала», — считает Алексиевич.

Денежный приз белорусской писательницы, которой в 2015 году присудили Нобелевскую премию по литературе, составил 8 млн шведских крон, что на тот момент составляло 863,5 тыс. евро.

Помимо денег ей также была вручена золотая медаль, вес которой составляет около 200 г.

В декабре 2015 года пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Сергей Шкут сообщил, что вопрос о налогообложении Нобелевской премии Светланы Алексиевич будет решаться в общем порядке.

Он отметил, что в Налоговом кодексе есть льготы в отношении государственных и президентских премий, но не Нобелевской премии. Шкут также указал на возможность установления индивидуальных налоговых льгот указом правителя.


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