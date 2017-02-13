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Китайский клон Twitter уже стоит дороже оригинальной соцсети

  • 13.02.2017, 22:22

Капитализация Weibo составила $11,3 миллиарда.

Китайская компания Weibo, представляющая собой аналог американского сервиса микроблогов Twitter, превысила последний по уровню капитализации. Об этом сообщает Bloomberg.

Капитализация Weibo составляет по последним данным рыка $11,3 млрд, тогда как акции Twitter подешевели - их общая стоимость оценивается приблизительно в $11,1 млрд.

Weibo была создана в 2009 г. как китайский клон Twiiter. В 2014 г. Weibo вышла на IPO и была оценена в $3,4 млрд. Отметим, что на тот момент капитализация Twitter составляла около $26,5 млрд.


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