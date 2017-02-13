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Пентагон: Мы способны защититься от ракетного нападения Северной Кореи

  • 13.02.2017, 22:26

Пресс-секретарь военного ведомства подчеркнул: приверженность военных защите союзников непоколебима.

Пентагон решительно осудил недавнее испытание ракеты Северной Кореей, отметив, что приверженность Соединенных Штатов делу защиты родины и союзников – Японии и Южной Кореи – непоколебима, передает «Голос Америки».

«Мы способны защититься от ракетного нападения Северной Кореи и примем все необходимые меры, чтобы остановить и нанести поражение тем, кто угрожает нашей территории и нашим гражданам и (территории и гражданам) наших союзников», – заявил в понедельник пресс-секретарь военного ведомства США Джефф Дэвис, выступая перед журналистами.

Напомним, что на днях Северная Корея провела успешное испытание нового типа ракеты средне-дальнего радиуса действия, развивая программу наращивания вооружений и тем самым нарушая резолюции ООН.


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