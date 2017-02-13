закрыть
13 февраля 2017, понедельник, 23:40
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Пассажирки автобусов: Раньше никогда не платили за коляску, а теперь требуют

6
  • 13.02.2017, 22:33

Жительнице Бобруйска кондуктор велел заплатить за детскую коляску.

Жительница Бобруйска Оксана столкнулась с неприятной ситуацией в родном городе, когда ехала в автобусе, пишет onliner.by.

«В субботу мы с мужем и ребенком, который находился в коляске, ехали в городском автобусе. При оплате проезда кондуктор потребовал заплатить еще и за детскую коляску. На каком основании, я так и не выяснила».

Похожий инцидент описала еще одна читательница — Алина. По ее словам, кондуктор заметил: коляска — это багаж или ручная кладь. Как на самом деле?

«Мне не удалось выяснить ни основание взимания платы, ни с какого числа было введено такое правило, — пишет Оксана. — Соответствующего документа также не предъявили. Замечу, ездим часто, и никогда раньше такого требования не было. Известно, что дети до шести лет ездят бесплатно. Неужели теперь ребенок в коляске приравнивается к багажу?»

Алина пишет, что в том же Бобруйске во время поездки сама рассчиталась за проезд с кондуктором, но она потребовала плату еще и за коляску. «Говорю: с какой стати? Там ребенок сидит, — рассказала девушка. — Кондуктор ответила, мол, это багаж или ручная кладь. И я заплатила такую же стоимость, как обычный билет в общественном транспорте. Насколько это правомерно? Ведь для детей до 7 лет проезд бесплатный (моему — 1 год и 2 месяца). Также отмечу: раньше такого не было, видимо, в автобусном парке совсем недавно дали установку взимать плату за коляску».

Правила перевозки пассажиров, багажа и ручной клади в общественном транспорте регулирует постановление Совмина «О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров». В документе по данному поводу сказано, что в автобусах могут быть предусмотрены места для крупномерного багажа — предметов, имеющих размеры более 100×50×30 см, или сумму трех измерений более 180 см, или массу более 40 кг. Под это определение могут попасть некоторые модели колясок, велосипедов. В салоне их провозить нельзя, но обычно на это закрывают глаза — учитывая, что у пассажиров не всегда бывает доступ к багажному отсеку. В транспортных предприятиях считают, за такой багаж необходимо платить — то есть купить дополнительный билет. По правилам, бесплатно можно провозить только предмет суммой трех измерений не более 70 см и массой не более 5 кг.

На вопрос читательниц, как можно аргументировать отказ от оплаты, приведем еще несколько выдержек из документов. Конечно, в теории, можно потребовать от кондуктора доказать, что размеры коляски превышают 100×50×30 см — для этого у сотрудника должна оказаться с собой рулетка. Но и кондуктор может воспользоваться постановлением Совмина в свою пользу: например, сказать, что коляска при перевозке может причинить вред пассажирам, водителю, кондуктору или вызвать повреждение или загрязнение транспортного средства, багажа и (или) ручной клади. При этом перевозчик вправе отказать пассажиру в перевозке больших грузов. Потому наилучшим разрешением конфликта станет оплата билета «за багаж» — с точки зрения права, нарушений со стороны кондуктора нет.

Чтобы прояснить ситуацию, издание обратилось за комментарием в автобусный парк №2 города Бобруйска. Там подтвердили: оплату за перевоз ручной клади, в том числе детских колясок, стали требовать после введения новых тарифов за пользование услугами общественного транспорта, то есть с 23 января этого года. По понятным причинам это вызвало вопросы у пассажиров.

— У нас телефон не умолкает. Конечно, звонят мамы, которые пользуются общественным транспортом. Звонят и в исполкомы, и в «Могилевоблавтотранс». Поскольку вопросы возникают, то принято решение временно приостановить взимание оплаты. С сегодняшнего дня за провоз коляски оплата не берется, — рассказали в автобусном парке.


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой