Пассажирки автобусов: Раньше никогда не платили за коляску, а теперь требуют 6 13.02.2017, 22:33

Жительнице Бобруйска кондуктор велел заплатить за детскую коляску.

Жительница Бобруйска Оксана столкнулась с неприятной ситуацией в родном городе, когда ехала в автобусе, пишет onliner.by.

«В субботу мы с мужем и ребенком, который находился в коляске, ехали в городском автобусе. При оплате проезда кондуктор потребовал заплатить еще и за детскую коляску. На каком основании, я так и не выяснила».

Похожий инцидент описала еще одна читательница — Алина. По ее словам, кондуктор заметил: коляска — это багаж или ручная кладь. Как на самом деле?

«Мне не удалось выяснить ни основание взимания платы, ни с какого числа было введено такое правило, — пишет Оксана. — Соответствующего документа также не предъявили. Замечу, ездим часто, и никогда раньше такого требования не было. Известно, что дети до шести лет ездят бесплатно. Неужели теперь ребенок в коляске приравнивается к багажу?»

Алина пишет, что в том же Бобруйске во время поездки сама рассчиталась за проезд с кондуктором, но она потребовала плату еще и за коляску. «Говорю: с какой стати? Там ребенок сидит, — рассказала девушка. — Кондуктор ответила, мол, это багаж или ручная кладь. И я заплатила такую же стоимость, как обычный билет в общественном транспорте. Насколько это правомерно? Ведь для детей до 7 лет проезд бесплатный (моему — 1 год и 2 месяца). Также отмечу: раньше такого не было, видимо, в автобусном парке совсем недавно дали установку взимать плату за коляску».

Правила перевозки пассажиров, багажа и ручной клади в общественном транспорте регулирует постановление Совмина «О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров». В документе по данному поводу сказано, что в автобусах могут быть предусмотрены места для крупномерного багажа — предметов, имеющих размеры более 100×50×30 см, или сумму трех измерений более 180 см, или массу более 40 кг. Под это определение могут попасть некоторые модели колясок, велосипедов. В салоне их провозить нельзя, но обычно на это закрывают глаза — учитывая, что у пассажиров не всегда бывает доступ к багажному отсеку. В транспортных предприятиях считают, за такой багаж необходимо платить — то есть купить дополнительный билет. По правилам, бесплатно можно провозить только предмет суммой трех измерений не более 70 см и массой не более 5 кг.

На вопрос читательниц, как можно аргументировать отказ от оплаты, приведем еще несколько выдержек из документов. Конечно, в теории, можно потребовать от кондуктора доказать, что размеры коляски превышают 100×50×30 см — для этого у сотрудника должна оказаться с собой рулетка. Но и кондуктор может воспользоваться постановлением Совмина в свою пользу: например, сказать, что коляска при перевозке может причинить вред пассажирам, водителю, кондуктору или вызвать повреждение или загрязнение транспортного средства, багажа и (или) ручной клади. При этом перевозчик вправе отказать пассажиру в перевозке больших грузов. Потому наилучшим разрешением конфликта станет оплата билета «за багаж» — с точки зрения права, нарушений со стороны кондуктора нет.

Чтобы прояснить ситуацию, издание обратилось за комментарием в автобусный парк №2 города Бобруйска. Там подтвердили: оплату за перевоз ручной клади, в том числе детских колясок, стали требовать после введения новых тарифов за пользование услугами общественного транспорта, то есть с 23 января этого года. По понятным причинам это вызвало вопросы у пассажиров.

— У нас телефон не умолкает. Конечно, звонят мамы, которые пользуются общественным транспортом. Звонят и в исполкомы, и в «Могилевоблавтотранс». Поскольку вопросы возникают, то принято решение временно приостановить взимание оплаты. С сегодняшнего дня за провоз коляски оплата не берется, — рассказали в автобусном парке.