Леонид Заико: Какое власти имеют право продавать белорусские предприятия? 5 13.02.2017, 22:47

ЛЕОНИД ЗАИКО

ФОТО: BELARUSPARTISAN.ORG

Экономист прокомментировал возможную приватизацию 19 белорусских предприятий.

На сайте белорусского министерства появился список 19 предприятий, акции которых правительство хочет в этом году продать. Экономист Леонид Заико прокомментировал приватизационные планы властей.

- Надо еще найти тех, кто захочет купить акции плохо работающих предприятий.

Что вы делаете? Вы берете предприятия, которые построили ваши деды, отцы. Вы уже так науправляли, что решили их продать. А какое вы имеете право? Вы все пришли после 1991 года. Вот те предприятия, которые вы создали, их можете продавать. Поэтому я считаю, что это несправедливо.

Это показывает, что когда деньги закончились, начали торговать если не белорусским серебром, то белорусской собственностью, к которой эти люди не имеют никакого отношения, - цитирует Леонида Заико «Радыё Рацыя».

Напомним, на сайте Министерства промышленности появился список 19 госпредприятий, акции которых предлагаются к продаже в 2017 году. В этом списке помимо небольших предприятий есть и три знаковых.

Власти готовы расстаться с «Гродненским заводом торгового машиностроения», «Минским заводом отопительного оборудования», «Кораллом», «Лантаном», «Витебским приборостроительным заводом», «Брестским электромеханическим заводом» и другими подобными компаниями, продав всю свою долю.

Приватизация БАТЭ, минского «Горизонта» и «Гомсельмаша» подразумевает иные условия. Речь идет о продаже «до контрольного пакета акций стратегическому инвестору под конкретные инвестиционные проекты по индивидуальному проекту нормативного правового акта главы государства с заключением инвестдоговора». О других условиях продажи (цене, размере пакета акций и т.д.) не сообщается.