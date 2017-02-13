В Беларуси начались стихийные митинги против налога на «тунеядство» 13.02.2017, 23:24

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Стихийные акции протеста против декрета о «тунеядцах» прошли на Гомельщине, Брестчине и Минщине.

«Больше молчать не собираемся!». Такие слова звучали сегодня во время стихийного протеста против декрета о «тунеядцах» на Гомельщине. Похожая акция прошла и на Брестчине. Люди в отчаянии, потому что если бы и хотели работать, но негде. Тем временем в белорусской столице активисты принесли необычный кулинарный презент для властей, передает «Белсат».

«Чтобы увидели и задумались, что они здесь ради народа сидят по двадцать лет. У них мозги жиром заплыли. Люди заканчивают жизнь самоубийством от их указов, от их бездарной политики», - говорит организатор акции Ольга Николайчик.

По-другому проходил сбор подписей за отмену декрета № 3 в Пружанах, что на Брестчине. Уличное мероприятие инициировали активисты Объединенной гражданской партии. По их словам, результаты оказались неожиданными.

«Я брал с собой подписные листы примерно на 200 подписей. Сейчас использую уже обычную бумагу, так как налетели и заполнили. Недовольны все», - отмечает активист Александр Кабанов.

Жители городка открыто говорили, что давно брошены на произвол судьбы, а декрет о «тунеядцах» забирает самое последнее.

«В Пружанском районе очень плохо с работой: ни в колхозы не берут, никуда», - говорят жители.

«У меня два сына инвалиды. У меня есть кого содержать, кроме государства, которое ничем мне не помогает».

«У нас в городе 2 дворца и ни одного предприятия. Где работать?», - жалуются жители Пружан.

Возмущались люди и на стихийном митинге в деревне Ведрич на Гомельщине.

Возмущенные люди требуют отмены декрета на «тунеядств». На полтысячи жителей деревни «письма счастья» получили около ста тридцати человек. Все они считают себя обиженными государством.

«Люди попадают под сокращение, а им штраф платить. За что платить?».

«Я понимаю так: дайте человеку работу, а если он не захочет работать, вот тогда и облагайте налогами», - высказываются сельчане.

Белорусы пока не собираются платить налог на «тунеядство». Известно, что налоговики направили «письма счастья» приблизительно 470 000 тысячам граждан. Только десять процентов адресатов погасили налог.

Напомним, что Марш рассерженных белорусов состоится 17 февраля в 18.00 на Октябрьской площади Минска.