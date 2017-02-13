Середич предложил Лукашенко провести «круглый стол» власти и оппозиции 18 13.02.2017, 23:45

Главный редактор «Народной воли» встретился с белорусским правителем.

Об итогах встречи Иосиф Середич сообщил в колонке в своей газете:

«У меня состоялась встреча с Александром Лукашенко. С глазу на глаз. Один на один.

Почти тридцать лет прошло с тех пор, как мы познакомились. По-разному складывались наши отношения. Пути-дороги сходились (вместе работали в Верховном Совете 12-го созыва) и расходились.

Я попросил А.Г.Лукашенко принять меня по одной причине: ситуация в стране складывается таким образом, что в опасности может оказаться Беларусь. И ее судьба, судьба нации, судьба народа зависит не только от Александра Григорьевича. Многое, очень многое зависит от каждого из нас.

Я, честно говоря, не хочу, чтобы мы потеряли то, к чему, жертвуя жизнями, стремились наши предки на протяжении многих веков. Сегодня Беларусь - независимая, суверенная страна.

К сожалению, может наступить (или уже наступила?) черная полоса из-за множества обстоятельств. Как объективных, так и субъективных. Анализировать, делать выводы нужно, но не время посыпать голову пеплом и не время разжигать вражду друг против друга. В тяжелый, сложный период нам, как никогда, нужно национальное согласие, диалог.

Все чаще и чаще в выступлениях А.Г.Лукашенко звучат слова, что не за горами тот день, когда его президентство приблизится к завершению.

Нужно вместе найти пути выхода из тяжелой ситуации, которая сложилась в последние месяцы. И вот тут наш разговор вышел на конкретные варианты возможного общенационального диалога. Я, не углубляясь в детали, набросал схему о том, как, на мой взгляд, можно организовать работу «Национального круглого стола». Пример многих стран, в том числе и нашей соседки Польши, свидетельствует, что, когда государство предстает перед чрезвычайно тяжелыми испытаниями, оно должно в первую очередь решить судьбоносную проблему - солидаризировать общество. Тут, кстати, нужно вспомнить народную мудрость: одна голова - хорошо, а две - лучше. И я предложил Александру Григорьевичу поспособствовать тому, чтобы самые умные головы Беларуси - пусть их будет сто, двести - сели вместе с представителями власти за один круглый или квадратный стол и подумали над проблемой, которая сегодня волнует, тревожит всех, кто живет в Беларуси: как, пока не поздно, отвести те угрозы, которые черными тучами нависают над страной?»

Как известно, ранее главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина обратилась к Лукашенко с предложениями пойти на «круглый стол» с оппозицией.

«Хорошо, что Иосиф Павлович придерживается подобного подхода, но напомню, что целью «круглого стола» в Польше в 1989 году было проведение свободных демократических выборов и мирная смена власти в стране.

Ряд экспертов связывают относительную либеральность Лукашенко с тем, что он не получил необходимых средств от России и Международного валютного фонда, и это может привести к каким-то результатам.

«Круглый стол» в Беларуси, как и в Польше, может быть только с реальной оппозицией и должен ставить целью мирную смену власти через свободные выборы», - прокомментировала Наталья Радина.