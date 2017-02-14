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Советник Трампа по нацбезопасности покинул свой пост

  • 14.02.2017, 7:40
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Майкл Флинн

Майкл Флинн подозревался в связях с Россией.

Советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн покинул свой пост, передает телеканал Fox News.

"Майкл Флинн ушел в отставку", - говорится в сообщении.

Флинн покинул пост советника по нацбезопасности после того, как обнаружилось, что он дал неверную информацию вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным чиновникам Белого дома относительно своих разговоров с российским послом в США Сергеем Кисляком, пишет New York Times со ссылкой на источник, близкий к администрации Дональда Трампа.

Ранее сенаторы-демократы Эд Мерки и Крис Мерфи потребовали провести расследование в отношении содержания телефонных бесед советника президента США по национальной безопасности с послом РФ. В частности, сенаторов интересовал вопрос о том, обсуждались ли в ходе бесед вопросы, касающиеся американских санкций против России. Поскольку беседы имели место до инаугурации Трампа, Флинн, тогда еще не занимавший официальных должностей, не имел права обсуждать эти вопросы с дипломатическим представителем.

Флинн, ранее отрицавший факт переговоров, позже извинился за это в разговоре с вице-президентом Майком Пенсом.

Также сенаторы от Демократической партии потребовали отстранить советника по национальной безопасности президента США Майкла Флинна от работы с секретной информацией до завершения независимого расследования относительно его разговоров с послом России в США Сергеем Кисляком.


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