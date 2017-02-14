Жадана пропустили в Беларусь из-за разницы в написании имени 14.02.2017, 7:46

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Сергей Жадан

Фото: ЛІГА.net

Это уже второй за несколько дней случай, когда гражданина Украины пытаются депортировать из Беларуси.

В конце января, также ночью, в отеле, был задержан журналист Виталий Сизов, который приехал в Минск освещать заседание Трехсторонней контактной группы. Следующим стал известный писатель Сергей Жадан.

Обоих граждан Украины задержали не на границе во время прохождения контроля, а в гостиницах.

Как сообщил «Радыё Свабода» начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, «у Жадана транскрипция в паспорте и списке невъездных разная, написание фамилии отличается на две буквы. А в системах внутренних органов более расширенные сведения, несколько другие учеты, которые предусматривают более расширенный поиск, и органы МВД определили, что персональные данные внесены в список. Поэтому его и задержали», — рассказал Бегун.