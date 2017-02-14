закрыть
14 февраля 2017, вторник, 9:49
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Жадана пропустили в Беларусь из-за разницы в написании имени

  • 14.02.2017, 7:46
  • 2,972
Сергей Жадан
Фото: ЛІГА.net

Это уже второй за несколько дней случай, когда гражданина Украины пытаются депортировать из Беларуси.

В конце января, также ночью, в отеле, был задержан журналист Виталий Сизов, который приехал в Минск освещать заседание Трехсторонней контактной группы. Следующим стал известный писатель Сергей Жадан.

Обоих граждан Украины задержали не на границе во время прохождения контроля, а в гостиницах.

Как сообщил «Радыё Свабода» начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, «у Жадана транскрипция в паспорте и списке невъездных разная, написание фамилии отличается на две буквы. А в системах внутренних органов более расширенные сведения, несколько другие учеты, которые предусматривают более расширенный поиск, и органы МВД определили, что персональные данные внесены в список. Поэтому его и задержали», — рассказал Бегун.


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой