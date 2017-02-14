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Япония выразила РФ протест после присвоения имен Курильским островам

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  • 14.02.2017, 7:51
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Токио называет эти острова спорными.

Япония направила России ноту протеста в связи с присвоением российским правительством пяти Курильским островам названий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Kyodo.

В минувшую пятницу глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении названий ранее безымянным пяти островам Курильской гряды. 

Сообщалось, что острова получили названия в честь генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, дипломата Андрея Громыко, бывшего губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова и капитана дальнего плавания Анны Щетининой. С идеей дать имена островам выступило Сахалинское отделение Русского географического общества.

Председатель отделения Сергей Пономарев тогда же в беседе с ТАСС уточнил, что благодаря распоряжению правительства число Курильских островов увеличилось до 82. «Имена, появившиеся на карте России, к сожалению, полузабытые. Мы знаем, что был акт капитуляции Японии, а то, что его подписал генерал Кузьма Деревянко, не помним», — сказал Пономарев, добавив, что назвать остров в честь Андрея Громыко предложило Министерства иностранных дел.


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