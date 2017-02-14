Николай Статкевич: Я готов участвовать в диалоге, а не в имитации 21 14.02.2017, 8:04

13,753

Николай Статкевич

Оппозиционный лидер готов участвовать в реальном диалоге с властями.

Во время встречи 13 февраля с Александром Лукашенко главный редактор газеты «Народная Воля» Иосиф Середич выступил с предложением провести общенациональный круглый стол.

Один из оппозиционных лидеров, бывший кандидат в президенты Николай Статкевич считает, что диалог - это лучше, чем конфликт, тем более в ситуации, «когда независимость Беларуси оказалась перед угрозой».

«Но диалоги бывают разные. Настоящий диалог - если в нем участвуют оппоненты, например, известный национальный польский круглый стол, организованный Ярузельским в Польше во времена «Солидарности». И диалог-имитация, примером которого может быть недавний «Большой разговор с Лукашенко», - сказал политик в интервью «Радыё Свабода».

Николай Статкевич считает, что идея национального диалога возникла не во время встречи Лукашенко и Середича:

«Я знаю, что дипломаты белорусского режима уже «продают» идею национального диалога. Недаром западные дипломаты мне уже задавали вопрос, буду ли я участвовать в таком мероприятии. Идея уже давно играет, но вчера она была озвучена публично. Что касается меня, то я не против реального диалога. Поэтому участвовал бы только в диалоге, где дискутируют оппоненты, а не те, кто имитирует оппозиционную деятельность».