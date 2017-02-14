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The Sun - о переходе Глеба в «Крылья»: От «Арсенала» и «Барсы» до мелкой рыбешки в России

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  • 14.02.2017, 8:12
Александр Глеб

Английское издание The Sun опубликовало новость о вероятном переходе белорусского футболиста Александра Глеба в "Крылья Советов".

Материал вышел с заголовком "Бывшая звезда "Арсенала" и "Барселоны" упал до уровня мелкой рыбешки в России". В тексте отмечается, что белорус, пребывающий в статусе свободного агента, "цепляется за свою карьеру, переходя из "Генчлербирлиги" в "Крылья Советов", — передает sport-express.ru.   

Ранее генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков рассказал, что контракт с 35-летним белорусом может быть подписан в ближайшие один-два дня. Глеб уже выступал за "Крылья" в 2012 году, приняв участие в восьми матчах премьер-лиги. В данный момент белорус находится в статусе свободного агента, его последним клубом был БАТЭ.


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