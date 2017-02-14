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Министром финансов США стал бывший вице-президент Goldman Sachs

  • 14.02.2017, 8:19
Стивен Мнучин
Фото: AP/C. Kaster

Сенат утвердил Стивена Мнучина на посту главы Минфина США.

Сенат Конгресса США в понедельник, 13 февраля, утвердил Стивена Мнучина, 17 лет проработавшего на различных позициях в инвестиционном банке Goldman Sachs, на посту американского министра финансов. За его кандидатуру, выдвинутую Дональдом Трампом, высказались 53 сенатора, против проголосовали 47, передает Немецкая волна.

Разрыв получился небольшим, потому что большинство оппозиционно настроенных демократов номинанта не поддерживало, что к тому же привело к затягиванию процедуры утверждения. В начале февраля членам Республиканской партии даже пришлось изменить правила голосования в финансовом комитете Сената, после чего кандидатуру все же удалось продвинуть и вынести на голосование всей верхней палаты Конгресса США.

Стивен Мнучин работал в Goldman Sachs с 1985 года и за 17 лет дорос до должности вице-президента компании и директора по информационным технологиям. Позднее он основал собственный хедж-фонд Dune Capital. В разгар ипотечного кризиса в США из-за невыплат по кредитам банку OneWest (бывший IndyMac), в руководство которого входил Мнучин, десятки тысяч человек лишились жилья. В 2016 году он стал членом предвыборной команды Дональда Трампа и отвечал в ней за финансовые вопросы.


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