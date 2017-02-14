закрыть
14 февраля 2017, вторник, 9:47
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Россельхознадзор обвинил белорусские власти в мошенничестве

1
  • 14.02.2017, 8:27

Санитарное ведомство России сообщило, как белорусские поставщики обходят временные контрольные ветеринарные пункты.

Россельхознадзор организовал «прослеживаемость поступающей белорусской продукции от пункта пересечения административной границы до места реализации».

Для этого в специальном разделе информационной системы «Аргус» начат учет подконтрольных госветнадзору товаров, поступающих из Беларуси.

«Сопоставляя статистические данные о поставках белорусских товаров в период с 01.01.2017 по 22.01.2017 года, установлено, что из 4.173 отправленных партий продукции 1.545 партий были ввезены в обход ветеринарных контрольных пунктов на российско-белорусской административной границе, которая была реализована на территории Смоленской, Брянской, Псковской и Московской областей, Краснодарском крае», — говорится в сообщении Россельхознадзора от 13 февраля.

В связи с этим ведомство направило в адрес главных ветеринарных инспекторов названных субъектов Российской Федерации просьбу пояснить, каким образом в регионе их ответственности принимается продукция, не прошедшая ветеринарный контроль на административной границе, который включает в себя в том числе отбор проб и проведение исследований на соответствие продукции требованиям безопасности.

Россельхознадзор провел также анализ информационной системы лабораторного контроля «Веста», к которой подключены органы управления ветеринарией субъектов РФ в целях оперативного реагирования на выявление небезопасной продукции при приведении лабораторного контроля.

«Анализ показал, что со своей стороны ветеринарные субъектовые службы не проводят отбор проб и лабораторные исследования продукции, поступающей в регион, не прошедшей ветеринарного контроля на административной границе России и Беларуси», — говорится в релизе.

Все это свидетельствует о «формальном подходе органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации к организации контроля за поступлением в субъекты Российской Федерации из Республики Беларусь подконтрольных товаров».

«Указанное бездействие региональных ветеринарных служб способствует легализации продукции, безопасность которой не подтверждена в полном объеме», — заявило ведомство.

Россельхознадзор практически ежедневно сообщает о задержании белорусского продовольствия, не соответствующего нормативным требованиям, и периодически запрещает поставки тех или иных товаров с конкретных предприятий или из конкретных регионов. 3 февраля Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело в отношении главы ведомства Сергея Данкверта.


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой