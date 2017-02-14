На белорусско-литовской границе сохраняются очереди грузовиков 14.02.2017, 8:58

Фото: ntv.ru

Утром 14 февраля в пункте пропуска "Каменный Лог" стояли 260 фур, в полночь их там было 290.

Меньше стало грузовиков и в очереди в "Беняконях" — 45 (была 61), в "Котловке" — 30 (70). В пункте пропуска "Привалка" в 6.00 очереди не было.

Как сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета, в "Брузгах" на белорусско-польской границе утром на выезд стояли 31 легковушка и 50 грузовиков (в полночь их было 75). 80 легковых автомобилей стояли в международном автодорожном пункте пропуска "Брест". Очередей на границе с Латвией не было.