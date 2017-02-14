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И.о. советника Трампа по нацбезопасности стал глава командующий 82-й дивизией ВДВ США

  • 14.02.2017, 9:46
Кит Келлогг

Временно исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности назначен генерал в отставке Кит Келлогг.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседника в Белом доме.

Генерал-лейтенант Джозеф Кейт Келлог – бывший командующий 82-й воздушно-десантной дивизией. Во время вторжения в Ирак занимал должность старшего офицера по оперативным вопросам во Временном правительстве, которое управляло Ираком в 2003-2004 гг. Занимал пост главы аппарата Совета по национальной безопасности США. Келлог провел в армии больше 30 лет, служил во Вьетнаме, Камбодже, Панаме и Персидском заливе.

Майкл Флинн, бывший советником Трампа по нацбезопасности, уходит из Белого дома на фоне сообщений о его контактах с российским послом Сергеем Кисляком.

По данным Reuters, Флинн написал заявление об отставке в понедельник вечером по американскому времени. В заявлении он отметил, что передал вице-президенту США Майку Пенсу не всю информацию о своих контактах с Кисляком.


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