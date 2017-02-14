Румынский Майдан, или Как идет борьба за демократию в Бухаресте 2 14.02.2017, 9:59

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Тысячи человек 13 дней подряд протестуют против коррупции и румынского правительства.

С бухарестских крыш дамокловым мечом над головами прохожих свисают огромные сосульки. По многим улицам города невозможно проехать из-за сугробов и гололеда - коммунальщики, как и прежде, убрали снег только с главных проспектов румынской столицы, пишет DW.

Но властям сейчас не до этих проблем: они столкнулись с колоссальной потерей общественного доверия, вызвавшей мирные акции протеста по всей стране. На площади Победы перед зданием правительства в Бухаресте уже две недели каждый вечер собираются тысячи и тысячи людей, чтобы мирно требовать отставки кабинета во главе с премьер-министром Сорином Гриндяну.

Сотням из присутствующих на площади сотрудников полиции и спецслужб, переодетых в гражданское, делать особо нечего: протестующая толпа подчеркнуто дистанцируется от насилия.

Многих достало

Протестующие выражают недовольство даже после того, как под давлением уличных демонстраций правительство отозвало свой спорный декрет. Тот самый, согласно которому чиновник, нанесший ущерб государству на сумму менее 44 тысяч евро, мог избежать уголовного дела.

Правящей Социал-демократической партии во главе с председателем Ливиу Драгня не удалось вернуть доверие значительной части населения и после того, как уволили министра юстиции.

Стало ясно, что кризис доверия намного значительнее, чем Драгня, имеющий судимость за мошенничество в ходе предвыборной кампании, и его соратники могли предположить.

Именно поэтому протесты продолжаются, несмотря на мороз и снег. В выходные народу собирается особенно много, это люди молодого и среднего возраста, хотя встречаются представители самых разных социальных и возрастных слоев - отцы с детьми на плечах, пенсионеры, люди в инвалидных колясках.

Люди приходят целыми группами, многие охотно разговаривают с журналистами. Всего в минувшее воскресенье, 12 февраля, на площади Победы собралось порядка 60 тысяч человек.

"Мы окажем сопротивление"

Иоана, Елена и Каталин показывают корреспонденту DW распечатанную дома бумагу с восьмью требованиями, которые они гордо озвучивают по отдельности: "Никакое правительство не должно иметь право издавать подобные декреты".

Они требуют "прозрачной работы госорганов при помощи электронного правительства", настоящего омбудсмена, "который будет защищать права простых людей", возможности напрямую обращаться в Конституционный суд.

Также эти трое выступают за деполитизацию общественных должностей, более четкое разделение полномочий между парламентом и правительством и за отмену парламентского иммунитета.

На вопрос, неужели они надеются добиться столь существенных изменений при помощи демонстраций, Каталин отвечает: "Мы этого не знаем, но серьезно настроены продолжать до тех пор, пока не добьемся основного". Остальные согласно кивают головой. Иоана показывает, что на обратной стороне списка требований написано: "Мы окажем сопротивление. Встретимся на площади Победы!"

Протестующие регулярно включают смартфоны так, чтобы они составили цвета национального триколора - голубой, желтый, красный. "Воры, воры!", "В отставку, в отставку!" - скандирует танцующая, немного замерзшая, но веселая толпа. На площади можно увидеть флаги Румынии, Евросоюза и США.

На некоторых плакатах написано по-английски: "Вместе мы выстоим, поодиночке - падем" или: "Мы не верим тебе" ("We don't beLIVIU"). В последнем обыгрывается имя Ливиу Драгня, которого тут еще называют "королем воров".

Среди демонстрантов оказался и бывший министр здравоохранения Влад Войкулеску. На вопрос о том, что вывело на улицу его, он ответил: "Значение, которое власти придают юстиции, их популизм, антиевропейский настрой Драгни и главы сената Попеску-Тэричану".

От прямого ответа на вопрос, вызывают ли протесты оптимизм, бывший член кабинета министров уклонился: "Декреты были лакмусовой бумажкой. Они разбудили многих, заставили их быть политически активными и обличили истинное лицо власть предержащих".

Протесты и против президента

Помимо площади Победы, сотни человек, прежде всего, пожилого возраста, уже на протяжении недели собираются у президентского дворца и требуют отставки главы государства Клауса Йоханниса.

Они обвиняют его в том, что своей критикой действий правительства он спровоцировал протесты в стране и внес раскол в общество.

Поддерживаемые националистскими и ксенофобскими высказываниями на телеканалах, близких к правящей Социал-демократической партии, они обвиняют президента в предательстве интересов страны и распродаже Румынии: "Пусть возвращается в Германию", - скандируют некоторые, намекая на то, что Йоханнис - этнический немец, выходец из немецкого меньшинства. Несколько дней назад президент выходил к протестующим, пытаясь наладить с ними диалог. Безуспешно. Никто из протестующих не захотел говорить с президентом.