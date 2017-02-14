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Видеопротест «тунеядца» собрал более миллиона просмотров в соцсетях

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  • 14.02.2017, 10:15
  • 7,054

Видоблогер Максим Филиппович объяснил властям, почему не заплатит грабительский налог.

Обращение видеоблогера Максима Филипповича опубликовали в «Одноклассниках» 11 февраля. За эти несколько дней этим видео поделились более четырех тысяч человек, пишет nn.by.

«Знаете, я решил твердо: я его [налог на тунеядство] оплачу. Но при одном условии, что вот сюда [в трудовую книжку] вы впишите мне 183 дня трудового стажа. И чтобы это шло в так называемую пенсию. Хотя я давным-давно даже не задумываюсь о таком понятии, как пенсия. Глядя на все, что происходит в нашей стране, я прекрасно понимаю, что пенсии, возможно, и не будет», — говорится в обращении.

Напомним, что Марш рассерженных белорусов начнется 17 февраля в 18.00 на Октябрьской площади Минска.


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