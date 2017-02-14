Жители Витебской области проложили «трубопровод» и два года качали российскую нефть 11 14.02.2017, 10:41

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Откачка топлива из нефтепровода «Полоцк — Вентспилс» проходила по самодельному 2-километровому «рукаву».

Ранее СМИ сообщали про подозреваемых в хищении топлива на сумму более 1 млрд неденоминированных рублей из нефтепровода «Полоцк — Вентспилс». Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек, которые подозреваются в преступлении. Сейчас Следственный комитет рассказал onliner.by подробности дела.

— В ходе следствия установлено, что летом 2014 года житель Браслава (1973 года рождения) создал управляемую устойчивую организованную группу для совместной преступной деятельности на постоянной основе. В течение 2014—2015 годов в состав группы он вовлек 11 человек, все — жители Витебской области, — сообщает Следственный комитет. — Роли обвиняемых были четко распределены, их деятельность была обеспечена необходимым оборудованием, автомобилями для перевозки похищенного топлива, биноклями, приборами ночного видения, мобильными телефонами для конспирации.

В соответствии с материалами уголовного дела установлено, что были осуществлены две несанкционированные врезки в нефтепродуктопровод «Полоцк — Вентспилс» (в Миорском и Браславском районах), которые использовались для противоправной деятельности с лета 2014 года по июль 2015-го и февраль 2016 года соответственно. С помощью отводов, проложенных под землей, топливо поступало в замаскированные металлические емкости, расположенные на территории домовладений в Миорском районе. В результате противоправной деятельности членов организованной группы УПП «Запад-Транснефтепродукт» был причинен ущерб в сумме более 102 тысяч рублей.

В составе группы также находился и один из охранников УПП «Запад-Транснефтепродукт», который, используя свои служебные полномочия, имел возможность предоставлять информацию, позволявшую укрывать противоправную деятельность. Злоумышленникам предъявлены обвинения. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.