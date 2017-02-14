Прибывший в «Крумкачы» английский футболист одним из первых воспользовался безвизом 1 14.02.2017, 10:55

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Уэйд Максвелл (в центре)

Фото: ФК «Крумкачы»

Воспитанник академии «Ливерпуля» прилетел в Минск как раз ко времени начала действия указа о пятидневном безвизовом режиме.

12 февраля в Беларуси вступил в силу указ о безвизовом порядке въезда в страну для граждан 80 государств в случае их прибытия через национальный аэропорт Минск. Одним из первых, кто воспользовался новым законом, стал английский полузащитник Уэйд Максвелл, прибывший на просмотр в «Крумкачы», сообщает «Прессбол».

Воспитанник академии «Ливерпуля» Максвелл в интервью рассказал, что прилетел в Минск как раз в ночь на воскресенье, то есть аккурат ко времени начала действия указа о пятидневном безвизовом режиме. «Мой агент хотел, чтобы я кардинально сменил обстановку и нашел для меня этот вариант, я рад, что удалось приехать сюда», — пояснил полузащитник.