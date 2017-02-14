«Большая чистка»: В РФ подал в отставку четвертый за неделю губернатор 7 14.02.2017, 10:59

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Все четыре губернатора ушли с поста, сделав одинаковое заявление.

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев досрочно складывает свои полномочия.

Кроме того, на заседании областного правительства он объявил, что решил не выдвигаться на новый срок на предстоящих в сентябре губернаторских выборах.

"Заявление об отставке я подал на имя президента чуть более недели назад. Когда оно будет рассмотрено, я не знаю", - цитирует Ковалева русская служба ВВС. Губернатор не уточнил, почему принял такое решение, отметив только, что всего в Рязанской области он отработал почти девять лет.

Телеканал "Дождь" предсказал отставку Ковалева еще на прошлой неделе. Источники телеканала утверждали, что она связана не с проблемами в регионе, а с состоянием здоровья губернатора, из-за которого ему будет сложно отработать еще один срок.

Потенциальным преемником Ковалева на должности губернатора телеканал называл депутата Госдумы Николая Любимова, выходца из соседней Калужской области. Сам он тогда, впрочем, заявил, что ничего не знает о своем возможном назначении.

Это уже четвертая губернаторская отставка за последние восемь дней. На прошлой неделе, 6 февраля, президент Владимир Путин уволил по собственному желанию главу Пермского края Виктора Басаргина, на следующий день - главу Бурятии Вячеслава Наговицина.

Накануне, 13 февраля, свой пост покинул новгородский губернатор Сергей Митин. Все трое выступили примерно с одинаковыми заявлениями: что досрочно покидают пост, не будут участвовать в выборах и готовы предоставить свободу действий кандидатам, которых Кремль выбрал в качестве врио губернатора до сентябрьских выборов.