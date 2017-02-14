Ученые обнаружили способное продлить молодость вещество 3 14.02.2017, 11:09

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Эксперты пришли к выводу, что процесс старение человека является обратимым процессом.

Они основали свой вердикт после работы с митохондриями и гормоном сна - мелатонином.

Проведя несчетное количество анализов и наблюдений, исследователи человеческой клетки готовы заявить о том, что в сказке о спящей красавице есть доля правды. Действительно, что постаревшего человека можно вернуть к прежней молодости. Об этом говорит клеточная структура, пишет orthodox.od.ua.

Составная часть клетки митохондрии способны остановить старение. Для этого нужен простой гормон мелатонин. Свои исследования российские ученые проводили на лабораторных грызунах, клетки которых схожи с человеческими. Они взяли митохондрии грызунов, которые ранее принимали мелатонин.

Проведя несколько анализов, ученые готовы были огласить результат своей работы. Они сказали, что те особи, которые принимали мелатонин, не теряли своих митохондрий, поэтому оставались на том же возрастном уровне. Их оппоненты, которые не принимали гормон, имели потерю в ферментах, и соответственно их клетки подлежали физическому износу или старению. Поэтому, наличие в организме гормона мелатонина, может полностью восстановить физическую молодость.