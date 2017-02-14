Белорус основал в Австралии международную IT-компанию 7 14.02.2017, 11:30

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Андрей Славин

За 10 лет компания Ansarada показала оборот в триллион долларов.

Андрей Славин родился в Минске, университет закончил в Москве, а в Сиднее стал сооснователем предприятия, которое за 10 лет обслужило по всему миру сделок на триллион долларов.

Речь идет о компании Ansarada, предоставляющей своим клиентам виртуальные дата-комнаты. Они нужны для того, чтобы стороны могли безопасно общаться в онлайне, обмениваясь конфиденциальной информацией, пишет myfin.by.

Эту технологию обычно используют инвестиционные банки, юридические фирмы и частные компании, когда им надо провести какую-либо сделку в сфере M&A – слияний и поглощений.

Раньше, когда одна компания хотела купить другую, она высылала в офис данного предприятия свою команду для ознакомления с его финансовой документацией. Для этого выделялась специальная комната, доступ в которую строго контролировался.

Теперь же вместо реальных помещений стали использовать виртуальные, в интернете. Это намного удобнее, поскольку экономит время и деньги. Отпадает необходимость, например, международных перелетов.

Вот такую сферу деятельности и избрала для себя Ansarada.

Интуитивно чувствовал, и не ошибся

А началось все в 2004 году. К тому времени Славин уже несколько лет жил в Австралии и работал на онлайн-туроператора под названием Flairview Travel, которого как раз решили приобрести американцы.

Белорус как директор по технологиям Flairview должен был оказывать помощь при совершении сделки. Понаблюдав за работой виртуальной дата-комнаты, он понял, что процесс очень несовершенен и его можно серьезно доработать, сделав куда более удобным.

В итоге Андрей создал прототип своей системы.

Интуитивно он понимал, что вокруг нее можно построить успешный бизнес, но как конкретно это сделать, не представлял. «У меня не так работает голова», – говорит разработчик софта, поясняя, что больше всего его интересуют сами технологии и наслаждение от создания чего-то нового.

Поэтому знаковым для белоруса событием стало знакомство с Сэмюэлом Райли – бизнесменом, который не получил университетского образования, зато имел опыт ведения стартапов.

Некоторое время Сэм работал на известную австралийскую компанию Streets, производящую мороженое, а затем ушел на вольные хлеба. Вначале открыл фруктовый бар, но неуспешно. И наконец, увидев потенциал, ухватился за идею с дата-комнатами.

Начали с 30 тысяч долларов

Так в 2005 году и была создана Ansarada. Ее основали четыре человека: Андрей Славин, Сэм Райли, а также двое бухгалтеров Рэйчел Райли и Дафна Чэнг.

Названием компании стал акроним из первых букв их имен. Белорус получил должность главного директора по технологиям – по-английски CTO. Генеральным директором – CEO – стал Сэм Райли.

В распоряжении «четверки» был стартовый капитал в 30 тысяч австралийских долларов. И идеи начали претворяться в жизнь. Они создали свой бренд, разработали стратегию и стали искать первых клиентов.

Как рассказывает Сэм, компания не приносила никакого дохода в течение 12 месяцев. Но затем к ним обратился юрист, занимавшийся продажей ТВ- и журнального бизнеса миллиардера Джеймса Пэкера.

Юрист предупредил, что если Ansarada не сможет сделать то, что обещает, то от нее останется только история.

«Думаю, во время сопровождения этой сделки мы с Эндрю спали меньше всего часов за всю свою жизнь», – вспоминает Райли, утверждая, что они были на связи с клиентами 24 часа в сутки.

Но такая поддержка со стороны Ansarada впечатлила участвовавшие в сделке стороны. И с тех пор заказы начали увеличиваться в объеме, словно снежный ком. Работало «сарафанное радио».

И даже своя видеоигра

Если в 2006-м предприятие имело оборот примерно в полмиллиона долларов, то в 2015-м цифра уже доходила до 20 миллионов. По словам Райли, сейчас у компании тысячи клиентов, и по объему обслуженных сделок она достигла показателя в триллион.

На сегодняшний день в штате уже более 100 сотрудников. Офисы расположены в Сиднее, Лондоне, Нью-Йорке и Чикаго. Представители есть также в Амстердаме, Йоханнесбурге, Франкфурте, Шанхае, Сингапуре, Гонконге и других городах.

В Австралии и Новой Зеландии Ansarada завоевала 70 процентов рынка. В любой отдельно взятый момент через компанию проходит около тысячи сделок M&A по всему миру.

Среди клиентов – Morgan Stanley, Barclays, UBS, Grant Thornton, ABN AMRO, Glencore, KPMG, Deloitte, Virgin Australia, Credit Suisse и так далее.

Компания также начала обслуживать при помощи дата-комнат и другие сегменты: фандрайзинг (привлечение финансирования), IPO, тендеры, закрытое размещение ценных бумаг.

Она даже выпустила свою видеоигру – симулятор M&A.

Бильярд, тренажерка и скутеры

Главный офис Ansarada находится в 104-летнем обновленном здании бывшего склада. Здесь сочетаются старая кирпичная кладка и дерево. Окна выходят на залив Порт-Джексон и знаменитый Сиднейский оперный театр.

В офисе есть бильярдные столы, тренажерный зал, где практикуются занятия по йоге. Сотрудникам разрешено передвигаться по паркету на скутерах.

В Ansarada гордятся внутрикорпоративной атмосферой. На протяжении нескольких лет предприятие входило в 50 лучших мест для работы среди компаний с числом работников менее 100.

В компании нет строгой вертикальной иерархии. Каждый просто решает свой кусок определенной задачи. Социальный пакет включает множество «плюшек», таких как бесплатное питание.

Любой новоприбывший сотрудник получает «приветственный пакет», в котором, например, есть электронная книжка Kindle. Чтение бизнес-литературы и коллективное обсуждение прочитанного всячески поощряется.

Всем предлагаются тренинги, обучающие семинары и коучинговые программы, помогающие распланировать промежуточные цели карьерного роста.

Немного о скромном герое

О самом Андрее Славине известно мало. Судя по всему, он не любит публичность. В интернете информацию о белорусе пришлось собирать буквально по крупицам. А фотографии – «вырезать» из корпоративного видео.

Если верить «Одноклассникам», сейчас Андрею 44 года. В Минске будущий основатель Ansarada учился в 30-й школе, которая потом стала 1-й гимназией. Затем переехал в Москву, где окончил физфак МГУ имени Ломоносова.

До 1998 года Славин работал в российской столице на Samsung Electronics Ltd. А затем оказался в Австралии. Здесь он около 9 лет трудился в компании Flairview Travel. И наконец, перешел на предприятие, которое сам учредил.

Как сообщает LinkedIn, среди компетенций Андрея – корпоративное программное обеспечение, формат SaaS, методологии Agile, облачные технологии, бизнес-анализ, управление документооборотом и многое другое.

Facebook информирует, что Славин женат, есть дети.

Как уже сказано выше, белорус предпочитает заниматься развитием созданной им платформы Ansarada. Тем не менее, пишет новозеландский сайт cio.co.nz, не уклоняется он и от выполнения своих обязанностей как владельца бизнеса.

«Я хочу участвовать в принятии решений, – говорит сооснователь компании. – Но предпочитаю вовлекаться как можно меньше, так как это мешает улучшать технологию. Когда улучшаешь технологию, надо с этим ложиться и вставать».