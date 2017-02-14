закрыть
14 февраля 2017, вторник, 13:30
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сегодня стартует продажа билетов на «Евровидение-2017»

  • 14.02.2017, 11:43
  • 6,326

Стоимость билетов варьируется от 8 до 500 евро.

Первый этап продажи билетов на концерты в Киеве начнется сегодня, 14 февраля, в 21.15 по минскому времени.

Как сообщили в оргкомитете песенного конкурса, зрителям будут предложены 70 тысяч билетов. Это места на шесть генеральных репетиций, два полуфинала и финальное представление. Стоимость билетов будет варьироваться от 8 до 500 евро, пишет tut.by.

Первые билеты поступят в продажу на сайте concert.ua сегодня, в 21 час 15 минут по белорусскому времени. За один раз можно будет купить четыре билета. Впрочем, ограничение по количеству сделок не предусмотрено.

Первоначально планировалось, что продажа билетов на «Евровидение-2017» начнется 6 февраля. Но антимонопольный комитет Украины распорядился отменить результаты тендера на отбор официального продавца билетов на конкурс. Поэтому намеченное начало торговли билетами было перенесено.

Напомним, что 62-й конкурс «Евровидение» во второй раз пройдет в Киеве. В этом году полуфиналы пройдут 9 мая и 11 мая, а финал состоится 13 мая.


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой