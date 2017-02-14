Сегодня стартует продажа билетов на «Евровидение-2017» 14.02.2017, 11:43

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Стоимость билетов варьируется от 8 до 500 евро.

Первый этап продажи билетов на концерты в Киеве начнется сегодня, 14 февраля, в 21.15 по минскому времени.

Как сообщили в оргкомитете песенного конкурса, зрителям будут предложены 70 тысяч билетов. Это места на шесть генеральных репетиций, два полуфинала и финальное представление. Стоимость билетов будет варьироваться от 8 до 500 евро, пишет tut.by.

Первые билеты поступят в продажу на сайте concert.ua сегодня, в 21 час 15 минут по белорусскому времени. За один раз можно будет купить четыре билета. Впрочем, ограничение по количеству сделок не предусмотрено.

Первоначально планировалось, что продажа билетов на «Евровидение-2017» начнется 6 февраля. Но антимонопольный комитет Украины распорядился отменить результаты тендера на отбор официального продавца билетов на конкурс. Поэтому намеченное начало торговли билетами было перенесено.

Напомним, что 62-й конкурс «Евровидение» во второй раз пройдет в Киеве. В этом году полуфиналы пройдут 9 мая и 11 мая, а финал состоится 13 мая.