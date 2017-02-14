закрыть
14 февраля 2017, вторник, 13:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Власти продолжают торговать в убыток белорусам

1
  • 14.02.2017, 12:00
  • 7,248

В 2016 году отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси составило $49,8 миллионов.

В 2015 году положительное сальдо составляло 117,6 млн долларов США.

По уточненным данным, в январе—ноябре 2016 года положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составляло 164,1 млн долларов. Таким образом, за декабрь сальдо уменьшилось на 213,9 млн долларов, пишет БелаПАН.

За 2016 год объем внешней торговли товарами и услугами составил 59 млрд 566 млн долларов США, что на 9% меньше, чем за 2015 год, экспорт — 29 млрд 758,1 млн (на 9,3% меньше), импорт — 29 млрд 807,9 млн (на 8,8% меньше).

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в 2016 году составило 2 млрд 592,8 млн долларов (в 2015 году тоже было отрицательным — 2 млрд 142,5 млн). Объем внешней торговли товарами составил 48 млрд 549,4 млн долларов (на 10,9% меньше, чем в 2015-м), в том числе экспорт — 22 млрд 978,3 млн (на 12,2% меньше), импорт — 25 млрд 571,1 млн долларов (на 9,7% меньше).

Положительное сальдо внешней торговли услугами в 2016 году составило 2 млрд 543 млн долларов против 2 млрд 260,1 млн в 2015 году. Объем внешней торговли услугами составил 11 млрд 16,6 млн долларов (на уровне 2015 года), в том числе экспорт — 6 млрд 779,8 млн (на 2,2% больше), импорт — 4 млрд 236,8 млн (на 3,2% меньше).

Напомним, в 2016 году внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 50 млрд 985,2 млн долларов США, что на 10,5% меньше, чем в 2015 году.


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой