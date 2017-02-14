Naviband: Хотим, чтобы как можно больше людей узнали о Беларуси 1 14.02.2017, 12:08

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Белорусскоязычный дуэт рассказал, как они представят нашу страну на «Евровидении-2017».

Какой покажут Беларусь миру и почему они «сонцам сагрэтыя», «Минск-Новости» рассказали музыканты Артем Лукьяненко и Ксения Жук.

Солисты группы Naviband с песней «Гісторыя майго жыцця» 11 мая представят нашу страну на «Евровидении-2017» в Киеве. Белорусский язык со сцены этого международного конкурса прозвучит впервые.

Ксения Жук (далее — К. Ж.): Для нас это огромное счастье, но до конца мы еще не понимаем, как придется жить ближайшие три месяца. Участие в «Евровидении», возможность выступить в зале, оснащенном по последнему слову техники, и пообщаться с коллегами-европейцами — все это колоссальный опыт для нас.

— Победить в национальном отборе удалось с третьего раза. Почему на протяжении нескольких лет не прекращали попыток?

Артем Лукьяненко (далее — А. Л.): В прошлом году мы прошли в финал, и это стало для нас своеобразным трамплином, многие узнали о группе. В нашей стране артисту важно попробовать силы в отборе на «Евровидение» хотя бы потому, что ни за каким другим конкурсом не следит столько зрителей. Мы чувствуем большую ответственность, но в то же время понимаем, какая будет поддержка в Киеве — там с трепетом относятся к национальному колориту.

— Песня на родном языке, костюмы, графика для выступления — все это будто говорит за вас: «Мы из Беларуси!»

А. Л.: Самое главное — нести позитив и показывать нашу открытость.

К. Ж.: Мы не умеем изображать кого-то, просто занимаемся тем, что любим, что приносит нам радость, которой хочется делиться. Белорусы открытые и радостные. Нам нужно почувствовать себя комфортно, чтобы показать это другим.

А. Л.: У нас часто спрашивают про песни на белорусском и русском языках. Мы их так не разделяем, пишем, как пишется.

К. Ж.: Наш белорусскоязычный альбом «Сонцам сагрэтыя» не был притянутой за уши работой. Наигрывая мелодию, поняла, что она и слово «дзякую» — одно целое. Сами собой в наших песнях стали появляться фолковые мотивы, хотя я никогда не занималась народным пением. Делаем так, как чувствуем. Хотим, чтобы как можно больше людей услышали нас и узнали, что за страна такая — Беларусь.

— В Интернете появилось много каверов на песню «Гісторыя майго жыцця». Ее поют уже и в Греции. Какие из ваших композиций чаще всего перепевают?

А. Л.: Разные и постоянно. Нам приятно. Наверное, когда песня начинает жить своей жизнью и уходит в народ — это определение того, что ты делаешь все правильно, по-настоящему. Круто, если люди обмениваются аккордами, поют твои песни на конкурсах, записывают видео и выкладывают в Интернет.

К. Ж.: Очень любим вспоминать историю с роликом, где парень по-испански рассказывает про нашу группу и поет «Абдымі мяне». Это наш друг, который очень хорошо знает язык и часто ездит в Испанию. Долгое время нам говорили: «Представляете, вас испанец перепел! Как он вообще нашел эту песню?» Ее исполнила и британская певица Джосс Стоун. В рамках своего тура по миру в каждой стране она находит музыкантов, чтобы выучить кусочек их песни и записать с ними видео. Представляете, какой это потрясающий опыт — почувствовать, как разные народы ощущают музыку? Перед концертом в Беларуси (в августе 2016 года. — Прим. авт.) нам написал менеджер Джосс Стоун, мы встретились в Минске и спели «Абдымі мяне».

— Пару недель назад у вас вышел альбом «Иллюминация».

А. Л.: Презентуем его в Минске сегодня на нашем сольном концерте. Это, наверное, наша первая серьезная музыкальная работа. Предыдущие два альбома делали быстро, но в этот раз не спешили, над каждой песней работали столько, сколько требовалось, чтобы добиться нужного звучания.

— На слуху уже и «Колыбельная», записанная с Евгением Гришковцом. СМИ наперебой цитировали его рассказ, как во время гастролей в Гомеле он зашел в бар и попал на ваш концерт. Чем этот опыт стал для вас?

А. Л.: Евгений большой артист. Всегда к нему относился с трепетом, ходил на его спектакли в Минске. У него уже были музыкальные проекты с группами «Бигуди», «Мгзавреби», но он постоянно в поиске чего-то нового. Мы записали очень искренний материал. Договорились: если сможем добиться того, чтобы нам понравилось, то выпустим это. Текст, который говорит Евгений, написал он сам. Музыка и слова песни — наши. Продолжаем работать вместе. Возможно, наша музыка войдет в его новый спектакль.

К. Ж.: Евгений очень спокойный, сдержанный, с конкретной позицией, которую не боится высказывать. Если у него что-то не идет, он говорит: «Извините, ребята». Именно благодаря тому, что он появился в этой песне, она приобрела другие краски и нашла нового слушателя. Нам до сих пор пишут: «Спасибо! Благодаря Евгению я познакомился с вашим творчеством. Не знаю, когда бы еще это сделал, но вы мне так понравились».

— Новый альбом выложили на Google Диск, откуда его может скачать любой. Чем руководствовались, распространяя его таким образом?

А. Л.: Хотим, чтобы люди слушали наши песни. Предыдущие альбомы тоже выкладывали в общий доступ. У нас не такой музыкальный рынок, чтобы их продавать. Те, кому нравится наша музыка, приходят к нам на концерты и поют вместе с нами. Купить диск — это, скорее, символический жест.

— Каков в таком случае статус музыки как профессии в Беларуси? Вы воспринимаете это занятие как работу?

А. Л.: Другой работы у нас нет. Музыка — это то, чем мы занимаемся каждый день. Выступления — наш заработок.

К. Ж.: Мы выпускаем диски, пишем песни на студии, где работают профессионалы, а за время на студии и мастеринг нужно платить. Поэтому мы должны что-то заработать, чтобы вложить в нашу музыку. У нас получается, но на нашем примере очень сложно всех объединить — мы сами по себе, не зависим ни от продюсера, ни от лейблов, платим налог, работаем со своей командой.

А. Л.: Непросто дойти до такого уровня, чтобы зарабатывать музыкой. К тому же есть группы, которые играют непопулярные композиции для узкой аудитории. Каждому свое. У нас нет суперплана, что писать и как себя продвигать. Все происходит интуитивно.

— Про Naviband часто говорят как про самый романтичный дуэт на белорусской сцене, хотя вы уже давно больше, чем дуэт. Кто еще с вами в команде?

А. Л.: Устоявшимся музыкальным составом мы работаем около полутора лет. У нас есть гитарист Саша Тобольский, он отвечает и за большую часть технического производства. Басист Влад Чещевик, барабанщик Вова Бегер. Директор нашей команды, который занимается организацией концертов, — Женя Вегас. Звукорежиссер Ярослав Томило. С нами работает стилист Сергей Веринский. Дизайнер Марина Назарова делает афиши. На бэк-вокале Катя Усик. С Андреем Катиковым и Владом Пашкевичем мы работаем в студии. Андрей Светлов помогает с фотографиями.

— Вас практически всегда видят на сцене, но если не музыкой, то чем вы можете быть заняты?

К. Ж.: Путешествуем! Каждый Новый год стараемся отмечать в разных странах. Например, были во Львове, в Берлине, Вильнюсе, Риге. Хотим придерживаться этой традиции, но из-за концертов не всегда понимаем, когда и куда можем поехать. Обычно тянем до последнего, 30–31 декабря покупаем билеты и куда-нибудь летим. Спонтанность — это про нас.

А. Л.: Ксюша вечно что-то готовит. Просто сварить рис и пожарить мясо нельзя, надо обязательно что-то запечь в каком-то соусе, со специями. Уже давно дал бы ей звезду Мишлена!

К. Ж.: По вкусовым качествам, а не по внешнему виду. Хотя я стараюсь.

А. Л.: Я играю в шахматы с нашим барабанщиком Вовой. Он живет рядом, часто бывает у нас. Вообще любим ходить с друзьями на квесты или в баню. Но почти все наше время занимает музыка.