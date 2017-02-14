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Ученые восстановили внешность святого Валентина

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  • 14.02.2017, 12:38

Бразильские специалисты продемонстрировали, как выглядел покровитель всех влюбленных.

Для этого они воспользовались черепом погибшего 1700 лет назад защитника влюбленных, который хранится в базилике Санта-Мария-ин-Космедин на берегу Тибра в Риме, пишет Daily Mail (перевод - onliner.by).

Восстановлением внешности святого, который пострадал за тайное проведение церемоний бракосочетания во время их запрета, занимался ведущий бразильский специалист в компьютерном дизайне Сисеро Мораес. Останки подверглись цифровой обработке и были восстановлены в виде 3D-модели. Для этого использовались 250 снимков, сделанных с различного ракурса.

До этого Мораес занимался восстановлением внешнего вида еще 10 святых римско-католической церкви.


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