Ученые восстановили внешность святого Валентина

Ученые восстановили внешность святого Валентина1
- 14.02.2017, 12:38
Бразильские специалисты продемонстрировали, как выглядел покровитель всех влюбленных.
Для этого они воспользовались черепом погибшего 1700 лет назад защитника влюбленных, который хранится в базилике Санта-Мария-ин-Космедин на берегу Тибра в Риме, пишет Daily Mail (перевод - onliner.by).
Восстановлением внешности святого, который пострадал за тайное проведение церемоний бракосочетания во время их запрета, занимался ведущий бразильский специалист в компьютерном дизайне Сисеро Мораес. Останки подверглись цифровой обработке и были восстановлены в виде 3D-модели. Для этого использовались 250 снимков, сделанных с различного ракурса.
До этого Мораес занимался восстановлением внешнего вида еще 10 святых римско-католической церкви.