Почему россияне завидуют украинцам 4 Илья Кенигштейн, «Новое время»

14.02.2017, 12:47

Илья Кенигштейн

Зависть народу, который решил изменить ход собственной истории, избавившись от тирании – главная причина войны.

Посмотрели с женой кусок передачи с Владимиром Соловьевым – известным российским журналистом и телеведущим. Случайно наткнулись в youtube на запись его последнего эфира. И вот что я хочу по этому поводу сказать.

Зависть – вот главная причина этой войны. Зависть народу, который решил изменить ход собственной истории, избавившись от тирании, задумавшись о будущем своих детей. И не просто решил, а пошел это делать. И если бы не страх, жадность и глупость правителей, за ошибки которых сегодня платят обычные люди, никому даже в голову не пришла бы мысль, что между Украиной и Россией может начаться настоящая, грязная и черная война. А еще настал момент, когда нравоучения и снисходительные советы вместе с презрительными анекдотами про «хохлов» и восприятием украинской культуры через призму борща и галушек – больше не нужны. Раньше это терпели, а сейчас – нет.

О каком ментальном равноправии может идти речь, если большинство разговоров в российской прессе и на российских кухнях – про украинские национализм, бандеровщину и предательство? Кто-нибудь там вообще подвергает сомнению свои убеждения? В СМИ украинцев называют нацистами, на кухнях – необразованными холопами. Объединяет одно – ненависть. Причина у ненависти – зависть.

Зависть разрушительна, как радиация. Она ведет к полному обесцениванию собственного «я». Зависть не бывает белой, она всегда черна. Как чума, она заражает нормальных и адекватных людей, наполняя их души черной мглой: «Бандеровцы! Вы ущемляете русскоязычное население! Вы недостойны иметь свою страну!”

И это конечно жесть. Российская элита, отчасти понимающая, в какую нравственную бездну летит их уютный мир, до сих пор не может оценить, насколько стремительно это происходит. Поэтому просто тихо летят, позвякивая ключами от имущества. Но главное – в массе умные и успешные люди уже не могут повторить то, что в свое время удалось простым украинцам: отложить в сторону внутренние разногласия, собраться с силами, оторваться от дождя со снобом, надеть любимую футболку, старые джинсы, выдохнуть и выйти на улицу. И громко сказать: власть, отстань от них!

Вместо этого – жуткая передача Владимира Соловьева, в которой взрослые люди делят Украину на части и убеждают друг друга, почему политика страны неизбежно станет пророссийской. Не понимая простой вещи: шансов на подлинное примирение у этого поколения больше нет. И шансов на прощение тоже нет. Рано или поздно украинцы со своими проблемами разберутся: и с экономикой, и с культурой, и с правительством дураков и с коррупционерами. Рано или поздно закончится война. Что останется после этого?

Илья Кенигштейн, «Новое время»