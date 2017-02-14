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Максим Винярский: Наша сила – в единстве

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  • 14.02.2017, 12:59
Максим Винярский

На Марш 17 февраля придут даже те, кого не коснулся декрет «о тунеядцах».

Об этом в интервью Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

- 17 февраля в Минске пройдет Марш рассержаных белорусов, примите ли вы участие в акции?

- Да, я обязательно приду.

- Почему этa акция важна сегодня для белорусов?

- На мой взгляд, общество должно учиться себя защищать, а лучшее средство в этой борьбе – солидарность, консолидация общества и совместные уличные акции.

- Чтобы вы хотели сказать белорусам накануне Марша?

- Я считаю, что наша сила в единстве и способности сражаться друг за друга. Белорусы всегда отличались своей способностью постоять не только за себя, но и за своих близких, тек кто их окружает. Поэтому даже те, кого не коснулся этот абсурдный указ, должны взять себя в руки и поддержать тех, кого это затронуло.

Напомним, что Марш рассерженных белорусов начнется 17 февраля, в 18-00 на Октябрьской площади Минска.


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