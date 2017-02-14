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Доллары станут дефицитом?

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  • 14.02.2017, 13:07
Фото: Reuters

Совет Министров и Нацбанк утвердили план по дедолларизации экономики.

Совет Министров и Национальный банк Беларуси утвердили план по дедолларизации экономики, заявил на расширенном заседании правления Нацбанка заместитель председателя правления Сергей Калечиц. Текст выступления опубликован в январском номере журнала «Банковский вестник», сообщает БелТА.

«Вопросу снижения уровня долларизации экономики и расширения сферы применения национальной валюты в 2016 году уделялось особое внимание. Совет Министров и Национальный банк приняли план мероприятий по дедолларизации экономики. Он предусматривает меры по сокращению использования иностранной валюты в расчетах и при уплате сборов, пошлин и других платежей, а также в качестве эквивалента меры стоимости при формировании тарифов, ставок и цен», — подчеркнул Сергей Калечиц.

Зампред правления Нацбанка пояснил, что реализация основных мероприятий плана предусмотрена в 2017 — 2018 годах. «Безусловное их выполнение будет способствовать дальнейшему укреплению доверия к национальной валюте. Замедление инфляционных процессов, более высокая доходность по депозитам в национальной валюте по сравнению с инвалютными, стабильная ситуация на валютном рынке, свидетельствующая о снижении валютных рисков в стране, формируют для этого благоприятный фон», — отметил он.


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