Стало известно, откуда в Беларусь приезжают по безвизу 5 14.02.2017, 13:32

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Всего в Беларусь в безвизовом режиме въехали более 280 иностранцев.

Правом безвизового въезда в Беларусь на пять суток воспользовались уже граждане 35 государств, сообщил БелаПАН официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

Всего с 00.00 12 февраля по 10.00 14 февраля в Беларусь в безвизовом режиме въехали 282 иностранца. Больше всего граждан Германии — 48, Польши — 41, Италии — 34. Кроме граждан других государств Европейского союза, США и Канады среди приехавших в Беларусь есть граждане Мексики, Кипра, Австралии, Кореи, Японии, ряда других.

С 00.00 12 февраля в Беларуси действует пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств, прибывающих в страну через национальный аэропорт Минск. Соответствующий указ был подписан Лукашенко 9 января. Его действие распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и ряд других.

Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам), медицинский страховой полис не менее чем на 10 тыс. евро, действующий в Беларуси.

Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из национального аэропорта Минск в течение пяти дней с даты въезда.

Порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также планирующих осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется).