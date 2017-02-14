Резервист: Выйду защищать Беларусь даже без приказа 4 14.02.2017, 13:40

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Добровольцам в этом плане будет проще, чем кадровым военным.

Белорусских армейских резервистов вызывают на военные сборы регулярно, но в этом году фон таков: на западе танки НАТО уже у самых границ, а с востока чувствуется угроза со стороны России, сообщает «Белсат».

Фотограф Сергей Лескеть, чья срочная служба закончилась десять лет назад, получил повестку на сборы, но в итоге остался дома: «Берут друга по специальности и еще двух на подстраховку, если кто-то «откосит» или придет пьяным».

В военкомате он узнал, что план перевыполнен - и попал в «резерв резерва».

Сергей Лескеть говорит, что готов выйти защищать Родину в случае нападения без приказа. По его мнению, добровольцам в этом плане проще, чем действующим военным.

Напомним, что 14 декабря 2016 года Военная комиссия БНК обратилась в Министерство обороны Беларуси с программой по укреплению обороноспособности Беларуси, состоящей из 8-ми пунктов. После отказа министра обороны Андрея Равкова сотрудничать с белорусскими патриотами в этом направлении, Николай Статкевич заявил, что теперь вопросами защиты страны от агрессии со всех направлений будет заниматься Военная комиссия БНК.