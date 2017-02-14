закрыть
14 февраля 2017, вторник, 16:45
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Резервист: Выйду защищать Беларусь даже без приказа

4
  • 14.02.2017, 13:40
  • 11,326

Добровольцам в этом плане будет проще, чем кадровым военным.

Белорусских армейских резервистов вызывают на военные сборы регулярно, но в этом году фон таков: на западе танки НАТО уже у самых границ, а с востока чувствуется угроза со стороны России, сообщает «Белсат».

Фотограф Сергей Лескеть, чья срочная служба закончилась десять лет назад, получил повестку на сборы, но в итоге остался дома: «Берут друга по специальности и еще двух на подстраховку, если кто-то «откосит» или придет пьяным».

В военкомате он узнал, что план перевыполнен - и попал в «резерв резерва».

Сергей Лескеть говорит, что готов выйти защищать Родину в случае нападения без приказа. По его мнению, добровольцам в этом плане проще, чем действующим военным.

Напомним, что 14 декабря 2016 года Военная комиссия БНК обратилась в Министерство обороны Беларуси с программой по укреплению обороноспособности Беларуси, состоящей из 8-ми пунктов. После отказа министра обороны Андрея Равкова сотрудничать с белорусскими патриотами в этом направлении, Николай Статкевич заявил, что теперь вопросами защиты страны от агрессии со всех направлений будет заниматься Военная комиссия БНК.


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой