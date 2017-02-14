Россия фактически ввела продовольственное эмбарго в отношении Беларуси 29 14.02.2017, 13:50

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Под запрет Россельхознадзора попали не только сыры и мясо, но и мука и зерновые культуры.

Россельхознадзор опубликовал перечень продукции из Беларуси, несущей риск распространения африканской чумы свиней (АЧС), к ввозу которой вводятся дополнительные требования, сообщает РИА «Новости».

В понедельник пресс-секретарь службы Юлия Мелано сообщила, что Россельхознадзор вводит дополнительные требования при ввозе из Беларуси продукции, несущей риск распространения африканской чумы свиней. Так ввозимая продукция должна сопровождаться разрешением на ввоз, которое будет выдаваться на белорусскую продукцию, несущую риск распространения АЧС.

В перечень подконтрольных товаров, которые ввозятся на территорию РФ из Беларуси, в отношении которых будет применяться дополнительная мера в виде разрешения на ввоз, входят свиньи живые, свежая, охлажденная или замороженная свинина, пищевые субпродукты свиней и свиной жир.

Кроме того, перечень включает в себя колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, пищевую муку тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов, твердую и мягкую пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, муку тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы, которая используется для кормления животных, макаронные изделия с начинкой, содержащие колбасу, мясо, мясные субпродукты или кровь.

Продукцию из Беларуси будут отслеживать от границы до места реализации

Также список включает сыры плавленые и прочие готовые пищевые продукты, содержащие колбасу, мясо, мясные субпродукты, кровь или любую комбинацию этих продуктов, оборудование и приспособления для перевозки, разведения, временной передержки животных всех видов и оборудование для транспортировки продукции животного происхождения, бывшие в употреблении, а также охотничьи трофеи и чучела, в том числе прошедшие таксидермическую обработку или законсервированные.

Лукашенко 3 февраля предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за якобы препятствие поставкам белорусского продовольствия в РФ. В пресс-службе Кремля тогда выразили недоумение в связи с этим предложением, а в Россельхознадзоре заявили, что ограничения поставок продукции из Беларуси осуществляются в рамках правил международной торговли.