закрыть
14 февраля 2017, вторник, 16:44
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

На брестском заводе делают лампочки из «Белоруссии»

8
  • 14.02.2017, 14:27
  • 8,384

Лампочки, сделанные на Брестском Электротехническом заводе, продают с российским штрихкодом и надписью «Белоруссия».

В белорусских магазинах продаются лампочки российской компании «Camelion», которые делает брестский электроламповый завод.

Когда журналист «Белсата» стал звонить на предприятие, чтобы получить комментарий, то на заводе сначала отрицали, что это их продукция.

«Написано «Белоруссия»? Не может быть! Это не наша продукция», – удивляются в отделе качества продукции.

Только после того, как на завод были отправлены снимки упаковки лампочек, начальник отдела маркетинга Брестского электролампового завода Николай Крук признался:

— Да, эту продукцию действительно делаем мы, правда, для российского рынка. У нас договор с российской стороной на производство 2 миллионов лампочек в месяц, где они их потом продают, мы не отслеживаем.

- Но на упаковке написано «Белоруссия» вместо Беларуси. Как вы это прокомментируете?

— Макет упаковки также российский, что мы здесь можем сделать? Как требует заказчик, так мы и делаем. Если вы заметили, то на нашей продукции марки «Белсвет» написано – Республика Беларусь и штрихкод белорусский.

Заметим, что если зайти на официальный сайт Брестского электролампового завода, то там пока не определились, как называется наша страна, можно встретить как «Белоруссия», так и Беларусь. К тому же на сайте полностью отсутствует белорусский язык.


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой