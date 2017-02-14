На брестском заводе делают лампочки из «Белоруссии» 8 14.02.2017, 14:27

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Лампочки, сделанные на Брестском Электротехническом заводе, продают с российским штрихкодом и надписью «Белоруссия».

В белорусских магазинах продаются лампочки российской компании «Camelion», которые делает брестский электроламповый завод.

Когда журналист «Белсата» стал звонить на предприятие, чтобы получить комментарий, то на заводе сначала отрицали, что это их продукция.

«Написано «Белоруссия»? Не может быть! Это не наша продукция», – удивляются в отделе качества продукции.

Только после того, как на завод были отправлены снимки упаковки лампочек, начальник отдела маркетинга Брестского электролампового завода Николай Крук признался:

— Да, эту продукцию действительно делаем мы, правда, для российского рынка. У нас договор с российской стороной на производство 2 миллионов лампочек в месяц, где они их потом продают, мы не отслеживаем.

- Но на упаковке написано «Белоруссия» вместо Беларуси. Как вы это прокомментируете?

— Макет упаковки также российский, что мы здесь можем сделать? Как требует заказчик, так мы и делаем. Если вы заметили, то на нашей продукции марки «Белсвет» написано – Республика Беларусь и штрихкод белорусский.

Заметим, что если зайти на официальный сайт Брестского электролампового завода, то там пока не определились, как называется наша страна, можно встретить как «Белоруссия», так и Беларусь. К тому же на сайте полностью отсутствует белорусский язык.