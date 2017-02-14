закрыть
14 февраля 2017, вторник, 16:46
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

США ввели санкции против вице-президента Венесуэлы

  • 14.02.2017, 14:20
  • 5,525

Соратник Мадуро оказался крупным международным наркоторговцем.

США ввели санкции в отношении вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Айссами, сообщает русская служба ВВС.

Вашингтон считает, что тот играет "значительную роль в международном наркотрафике".

Эль-Айссами, который занял пост вице-президента в январе этого года, запрещен въезд в США, также его активы в Соединенных Штатах будут заморожены.

В заявлении министерства финансов США говорится, что Эль-Тарек Эль-Айссами оказывал содействие наркоторговцам, доставлявшим большие партии наркотиков из Венесуэлы в США. По данным американского ведомства, Эль-Айссами получал деньги от наркобарона Валида Макледа за "безопасную доставку" партий наркотиков в США.

Согласно заявлению американского министерства, решение о введении санкций было принято после многолетнего расследования, касающегося организации доставки наркотиков из Венесуэлы в США.

Эль-Айссами был назначен на пост вице-президента в начале января после того, как оппозиция, контролирующая парламент Венесуэлы, в прошлом году предприняла попытки инициировать импичмент президента Николаса Мадуро.

Согласно конституции Венесуэлы, в случае отставки президента, если она происходит по истечении половины его срока, именно вице-президент берет на себя полномочия главы государства.

Сам Эль-Айссами пока не прокомментировал санкции США против него. Ранее он отвергал обвинения в связях с наркомафией.

С 2008-го по 2012 годы Эль-Айссами занимал пост министра внутренних дел и юстиции при президенте Уго Чавесе, позже он занял пост губернатора северного штата Арагуа. Его отец был мигрантом из Ливана.


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой