США ввели санкции против вице-президента Венесуэлы 14.02.2017, 14:20

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Соратник Мадуро оказался крупным международным наркоторговцем.

США ввели санкции в отношении вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Айссами, сообщает русская служба ВВС.

Вашингтон считает, что тот играет "значительную роль в международном наркотрафике".

Эль-Айссами, который занял пост вице-президента в январе этого года, запрещен въезд в США, также его активы в Соединенных Штатах будут заморожены.

В заявлении министерства финансов США говорится, что Эль-Тарек Эль-Айссами оказывал содействие наркоторговцам, доставлявшим большие партии наркотиков из Венесуэлы в США. По данным американского ведомства, Эль-Айссами получал деньги от наркобарона Валида Макледа за "безопасную доставку" партий наркотиков в США.

Согласно заявлению американского министерства, решение о введении санкций было принято после многолетнего расследования, касающегося организации доставки наркотиков из Венесуэлы в США.

Эль-Айссами был назначен на пост вице-президента в начале января после того, как оппозиция, контролирующая парламент Венесуэлы, в прошлом году предприняла попытки инициировать импичмент президента Николаса Мадуро.

Согласно конституции Венесуэлы, в случае отставки президента, если она происходит по истечении половины его срока, именно вице-президент берет на себя полномочия главы государства.

Сам Эль-Айссами пока не прокомментировал санкции США против него. Ранее он отвергал обвинения в связях с наркомафией.

С 2008-го по 2012 годы Эль-Айссами занимал пост министра внутренних дел и юстиции при президенте Уго Чавесе, позже он занял пост губернатора северного штата Арагуа. Его отец был мигрантом из Ливана.