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Участок Чижа в центре Минска продали под строительство элитного дома

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  • 14.02.2017, 14:47
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Гектар земли возле Дома правительства ушел с молотка за $390 тысяч.

Сегодня в Минском городском центре недвижимости состоялись торги по одному из самых интересных участков в центре столицы. Почти гектар земли за Домом правительства, возле Театра музкомедии, продан на седьмом шаге за 750 тысяч белорусских рублей — примерно за 390 тысяч долларов в эквиваленте, сообщает tut.by.

Напомним, несколько лет назад этот участок выделили компании Юрия Чижа «Трайпл», которая должна была построить на месте бараков на Мясникова гостиницу сети Holiday Inn — Holiday Inn Minsk. Планировалось, что строительство начнется в 2015 году и завершится через год.

На проданном пятачке можно вместить немаленький жилой дом. Так выглядела визуализация непостроенной гостиницы

15 квартир в бараках «Трайпл» расселил, но строительство так и не началось, и землю у компании изъяли.

95 соток ценнейшей земли выставили на аукцион под строительство элитного жилья с начальной ценой около 544 тысячи белорусских рублей.

Перед началом торгов с предупреждением будущему владельцу выступил представитель компании «Трайпл». Он рассказал, что компания с 2012 по 2015 год на отселение и снос потратила 1 миллион 168 тысяч 168 долларов. И будет требовать у победителя возврата этой суммы в течение 30 дней после аукциона.

Первый заместитель Минского городского центра недвижимости Игорь Ладутенко уточнил: «Данное условие не является условием аукциона». В условиях есть «снос здания трансформаторной подстанции по ул. К. Либкнехта, 17Б» и «компенсация затрат, понесенных при осуществлении отселения подлежащих сносу жилых домов (в соответствии с актом выбора места размещения земельного участка от 10.01.2017)». И затраты «Трайпла» может Мингорисполком внести в акт выбора участка.

Похоже, упоминание суммы в $ 1,168 млн повлияло на обоих участников торгов. Лот был продан на седьмом шаге за 750 тысяч белорусских рублей. Представитель компании, ставшей победителем аукциона, воспользовался своим правом временно остаться анонимным. Временно — поскольку сведения о победителе аукциона не разглашаются до того, как выигравший оплатит лот.


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