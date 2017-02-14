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12 уникальных сокровищ, испорченных по глупости

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  • 14.02.2017, 15:06
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Самые известные в истории случаи порчи памятников, реликвий и произведений искусства.

Помните полнометражный фильм про мистера Бина, где герой Роуэна Аткинсона по своей глупости испортил картину в музее, случайно чихнув на нее? Но то было в фильме, хотя в реальной жизни происходят случаи не менее забавные и печальные.

AdMe.ru предлагает вам ознакомиться с самыми известными в истории случаями порчи памятников, реликвий и произведений искусства.

145-летняя гитара и Курт Рассел

Фото: Double Feature Films

По сюжету, в одной из сцен фильма Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка» актер Курт Рассел должен был разбить гитару. Так как действие происходит в XIX веке, то музыкальный инструмент было решено взять в музее, а специально для этой сцены создали дубликат. Только во время съемок актера забыли предупредить об этом, в результате чего Рассел превратил музейный экспонат в щепки.

Лунная орхидея и Кит Ричардс

Фото: commons.wikimedia

В 2010 году гитарист группы Rolling Stones Кит Ричардс посетил филиал Нью-Йоркской публичной библиотеки в рамках поддержки выхода своей новой книги. Перед началом интервью ему пришлось долгое время ждать библиотечного работника, и он решил закурить, а цветочный горшок рядом использовал в качестве пепельницы.

Конечно, музыкант и знать не мог, что в том горшке находился чрезвычайно редкий цветок под названием фаленопсис приятный, более известный как лунная орхидея. К сожалению, цветок через несколько дней завял и умер.

Кости динозавра и вандалы

Фото: maxpixel

В 2012 году во время палеонтологических раскопок близ Альберты (Канада) были найдены очень редкие останки гадрозавра. Археологи оставили окаменелости и решили забрать их в музей позже. К большому разочарованию, когда они вернулись, то обнаружили, что вандалы разбили все кости, а среди них валялись пустые бутылки из-под алкоголя.

Тутанхамон и археологи

Фото: mundoespiritual

Гробница Тутанхамона и сам ее владелец изрядно пострадали со времен открытия. Часть вещей исчезла, тело было изрядно изуродовано — в 1968 году ученые обнаружили, что у мумии нет половых органов. Правда, в скором времени они были найдены в гробнице — кто-то их случайно оторвал и бросил в песок рядом с мумией. И наконец, в 2014 году фараону повредили погребальную маску, уникальнейший исторический артефакт. Рабочие отломали ей бороду, а потом приклеили эпоксидной смолой обратно, повредив маску еще сильнее.

Картина Паоло Порпора под названием «Цветы» и 12-летний мальчик

Фото: thatsmags

В 2015 году в Тайбэе устраивалась выставка работ Леонардо да Винчи, на которой также были выставлены другие произведения искусства эпохи Ренессанса. Одной из выставленных работ была картина XVII века малоизвестного художника Паоло Порпора стоимостью $ 1,5 млн.

Один из посетителей выставки, 12-летней мальчик, пришедший туда с родителями, споткнулся о канат, огораживающий картины, и, чтобы восстановить равновесие, случайно пробил рукой дыру в старинной картине.

Картина Пабло Пикассо «Сон» и излишняя эмоциональность

Фото: galleryintell

Похожая история случилась уже с картиной известного художника-импрессиониста Пабло Пикассо. Картина принадлежала Стиву Винну — одному из самых богатых людей в мире и коллекционеру произведений искусства, в коллекции которого можно найти также дорогостоящие картины Рембрандта и Клода Моне. Но главной в его коллекции была именно картина Пикассо под названием La Reve («Сон»), которую он решил продать за $ 139 млн, но случилось непредвиденное.

Показывая картину своим друзьям и экспрессивно размахивая руками во время беседы, Винн по неосторожности проткнул картину локтем. Так или иначе, после восстановительных работ стоимостью $ 90 тыс. в 2013 году коллекционеру удалось продать картину за $ 155 млн, хотя реальная стоимость после такого инцидента, по мнению экспертов, была значительно ниже.

Фреска Элиаса Гарсиа Мартинеса «Ecce Homo» и 80-летняя реставраторша

Фото: independent

Еще одна забавная ситуация произошла с произведением испанского мастера Элиаса Гарсиа Мартинеса, после чего она стала известной во всем мире. Фреска находилась в церкви небольшого испанского города Борха и начала осыпаться из-за влажности. Местная 80-летняя жительница и прихожанка церкви по своей воле решила помочь приходу и отреставрировать фреску, в результате чего лик Иисуса стал походить на морду обезьяны.

После этого церковь стала местной достопримечательностью, туристы стали посещать ее, чтобы увидеть знаменитое произведение искусства, а священнослужители стали брать с них деньги за вход. Однажды за 4 дня удалось собрать $ 2 600, которые после были переданы в местную благотворительную организацию.

Дерево Джорджа Харрисона и жуки-короеды

Фото: canyon-news

В 2004 году в память о гитаристе известной группы «Битлз» Джордже Харрисоне на территории парка «Гриффит» в Лос-Анджелесе была посажена молодая сосна. Мало кто знает, но при жизни помимо музыкальной, духовной и религиозной деятельности Харрисон обожал садоводство. На дереве поместили мемориальную доску с надписью: «В честь великого гуманиста, художника, музыканта и садовника».

К сожалению, не так давно сосна погибла — ее съели жуки-короеды. Конечно, жукам было невдомек, что это было за дерево, но винить в этом все же можно работников парка, поскольку они вовремя не заметили проблему.

Стул Наполеона и работник музея

Фото: commons.wikimedia

Одно из несчастий случилось и с исторической реликвией, принадлежавшей некогда Наполеону Бонапарту. В 2014 году сотрудник Музея изящных искусств сел на складной стул, который полководец брал с собой на поле боя. Стул, разумеется, не выдержал — сиденье из красной кожи порвалось, а деревянная конструкция сломалась. Хотя позже экспонат удалось восстановить.

Древние китайские вазы и развязанные шнурки

Фото: plcombs.blogspot

В 2006 году в Англии проходила историческая выставка, на которой выставлялись в том числе 3 китайские вазы времен династии Цин (XVII–XVIII века). Работники музея в период подготовки по какой-то причине решили временно поставить экспонаты на подоконник у основания лестницы.

42-летний посетитель музея, проходивший мимо, случайно наступил на свои развязанные шнурки, споткнулся и упал прямо на вазы. Не стоит и говорить, что стало с этими экспонатами стоимостью $ 849 тыс.

Бутылка стоимостью $ 78 тыс. и невнимательный клиент

Фото: lifestylesdefined

Сальваторе Калабрезе, глава Королевской гильдии британских барменов, всю жизнь мечтал создать самый дорогой коктейль в истории. Ни много ни мало, но он оценил его в $ 8 800. Собрав все ингредиенты, дорогостоящие и старинные (коньяк XVIII века, ликеры XVIII и XIX веков и тоник из 1900-х), он лишь ждал первого заказа.

В 2012 году в Лондоне наконец-то представился случай — появился человек, готовый за него заплатить. Но произошло несчастье: когда клиент взял в руки бутылку основного ингредиента, коньяка Clos de Griffier Vieux 1788 года, бутылка стоимостью $ 78 тыс. выпала у него из рук. Мечта знаменитого бармена разбилась вместе с нею.

Индейская наскальная живопись и пейнтбольное ружье

Фото: nps

В 2010 году в Национальном парке озера Мид (США) случилось происшествие: рейнджеры получили сигнал, что кто-то стреляет из пейнтбольного ружья возле наскальных рисунков индейцев, древних памятников и священных мест для племен, живущих неподалеку.

По приезду рейнджеры обнаружили, что почти все рисунки были забрызганы краской. Виновника нашли практически сразу. В итоге 20-летней любитель пострелять из ружья был приговорен к году тюремного заключения, 50 часам исправительных работ и штрафу в $ 10 тыс.


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