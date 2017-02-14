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Акинфеев: Гончаренко был лучшим кандидатом на пост тренера ЦСКА

  • 14.02.2017, 15:16
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Игорь Акинфеев

Вратарь московского клуба рассказал, почему назначение белорусского тренера так обрадовало «армейцев».

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что Гончаренко был лучшим кандидатом на пост главного тренера клуба после ухода Леонида Слуцкого, сообщает by.tribuna.com.

«Когда Слуцкий еще был в команде, но уже пошли разговоры о том, что он может покинуть ЦСКА, ни для кого не было секретом, что на случай его ухода лучшая кандидатура — это Виктор Михайлович. Это очень уважаемый тренер, человек с лигочемпионским опытом, который уже работал в российском чемпионате, в нашем клубе. Его человеческие качества тоже на самом высоком уровне, в чем лично я уже не раз убеждался. Честно скажу, когда прошла информация о его назначении, мы с ребятами все это обсуждали и порадовались.

Глобальных изменений в тренировочном процессе я не вижу. Костяк тренерского штаба у нас сформирован уже давно, занятия у Леонида Викторовича и Виктора Михайловича очень похожи, единственное — я говорил со многими ребятами и молодыми, и опытными, и, по общему мнению, интенсивность тренировок сейчас выше, соответственно, больше нагрузки и усталость, — сказал Акинфеев.


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