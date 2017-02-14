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Жители Бобруйска добились отмены нового побора в общественном транспорте

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  • 14.02.2017, 15:25
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Фото: «Радыё Свабода»

Люди не стали платить за детские коляски и заставили власти пойти на уступки.

На прошлой неделе жители Бобруйска внезапно столкнулись с необходимостью платить за провоз в городском транспорте детских колясок с детьми. Таким образом фактически исчез бесплатный проезд для детей до 7 лет в случаях, когда коляска необходима, сообщает «Радыё Свабода».

В ответ на возмущение пассажиров в городском транспорте вывесили выписки из постановления Могилевского облисполкома от 23.12.2016 № 51-9 «Пассажир имеет право бесплатно провозить одно место маломерной ручной клади (суммой измерений не более 120 см), а также одну сумку с суммой измерений не более 70 см». Значит, номинально детская коляска под этот пункт не подходит.

Это фактически цитата из «Правил автомобильных перевозок пассажиров», утвержденных постановлением Совета Министров 30.06.2008 № 972, только там еще добавляется допустимый вес маломерной клади до 20 кг, и сумки или мешка до 5 кг.

Ранее, в постановлении Совета министров 2002 года, в общенациональных правилах была приписка, что к маломерной клади условно относятся детские санки и коляски. Хотя в 2008 году она исчезла, в каждой области на основе этих правил писали свои, и постоянно присутствовала приписка о бесплатном провозе детских и инвалидных колясок. В декабре прошлого года в Могилеве такую приписку сделать забыли.

Первая встреченная журналистами кондуктор в бобруйском автобусе подтвердила, что разговоры о сборе оплаты за разный багаж, и в том числе за детские коляски и санки, ходили с конца прошлого года, а неделю назад появилось распоряжение обязательно собирать оплату - и за большие сумки и за детские коляски . «Все возмущаются, многие платить отказываются, но такое постановление пришло из Могилева».

«Это видимо придумали чтобы проверить, как пойдет, - говорят пассажиры на остановке, - будет ли народ платить. Если пройдет тихо, так можно и оставить». Тихо не прошло - граждане бурно дискутировали в социальных сетях и обзванивали автопарки и областной исполком.

Бобруйчанка Ольга Чубаева имеет двух детей, одного и четырех лет, и попала под принуждение платить за коляску 9 февраля, после чего дозвонилась до транспортного отдела могилевского областного комитета.

- К человеку, про которого говорили, что он непосредственно отвечает за этот вопрос, дозвониться никак не удается, - говорит Ольга. - Другие сотрудники сказали, что им уже звонили об этой проблеме много раз. Что ответственные лица не добавили в правила приписку о коляски, и теперь юридически такая ситуация, что платить нужно, хотя это и противоречит здравому смыслу. Они будут звонить в автопарки «проблемных городов» с просьбой «не свирепствовать» по этому вопросу.

Но большинство кондукторов и контролеров требовали оплаты, как их требовало руководство. Вероника Дорощенкова, мать 1-месячного ребенка, несколько дней ездила с малышом в коляске без оплаты.

В субботу кондуктор предупредила, что новые правила придумали, причем показала распечатанные правила от 23 декабря, которые утверждают, что брать оплату будут с февраля. В воскресенье попались контролеры, рассказывали, что не они это придумали, и требовали платить.

- Якобы я могу взять ребенка на руки, а коляска занимает место. Инвалидам платить все же не надо, у них коляска идет как сопроводительная кладь, без которой человек не может ходить. А по-моему детская коляска такая же сопроводительное кладь, ребенок сам не ходит. И зимой его на руках не наносишься. Вот такая у каждого своя правда, - говорит Вероника. – Когда я отказалась платить, то не дали выйти на моей остановки, довезли до конечной. Чтобы не стоять на морозе, пришлось заплатить - не штраф, а билет за багаж. Завтра буду звонить в Могилев.

Настойчивые жалобы граждан привели к успеху. В понедельник бобруйские автопарки самостоятельно вернули бесплатный проезд детей в колясках, до особого решения облисполкома и министерства транспорта. В других областях плату за коляски и так не брали, как и не брали ее в бобруйских троллейбусах.


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