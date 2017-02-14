закрыть
14 февраля 2017, вторник, 16:43
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Минчанин: Дождетесь — люди выйдут с вилами защитить свои дома

1
  • 14.02.2017, 15:49
Фото: tut.by

История со сносом частных домов в Северном поселке длится с 2011 года.

Тогда, после бунта местных жителей, власти сообщили, что снос отменяется. Люди уверенно реконструировали свои дома, а осенью 2016 года неожиданно узнали — их снова решили сносить. Оказывается, и общественное обсуждение уже прошло. Жители настаивают: прошло не по закону, возражения пятисот человек не учли, пишет tut.by.

«Город заберет наши участки под строительство коммерческого жилья, — говорит активистка Татьяна Пенкрат. — Написали много писем, ходили на прием к зампреду Мингорисполкома Виктору Лаптеву и поняли: нас не хотят слышать. Люди уже готовы пойти на крайности».

Татьяна Пенкрат — активистка Северного поселка. Эту народную должность она занимает с того момента, как в конце 2016 года жители узнали про очередной снос.

Но сценарий уже не тот, — рассказывает Татьяна Пенкрат. — Общественное обсуждение исполком Заводского района провел втихаря. И если бы СМИ не написали об этом, то повторной встречи с людьми никто бы не проводил. А на ней все увидели, сколько реально может прийти на общественное обсуждение жителей Северного поселка — пятьсот человек оставили свои подписи против сноса 89 домов. А знаете почему? Потому что все остальные понимают: 89 — это только начало большого сноса!

Напомним, общественное обсуждение перекройки частного сектора проходило с сентября по октябрь в администрации Заводского района. Часть из 89 домовладений, которые подлежат сносу, снесут под флагом городских нужд в расширении дорог. Но не все входят в красные линии. Так, 14 домов в границах ул. Хабаровская — ул. Иркутская — ул. Байкальская пустят под будьдозер ради строительства многоквартирной застройки. А 6 домов в Грибном переулке — для расчистки инвестиционного участка. То, что по мнению местных жителей, для сноса этих домов у города нет острой необходимости, и стало основным предметом спора между домовладельцами и администрацией.

Не помогло и коллективное обращение в Мингорисполком. В начале февраля местным жителям Северного поселка пришел ответ от имени Виктора Лаптева, заместителя председателя Мингорисполкома. Основной смысл был в том, что все законно: «население Северного поселка было проинформировано администрацией Заводского района о том, где и когда состоится общественное обсуждение детального плана (было расклеено и разложено по почтовым ящикам 940 извещений. — Прим.). И напомнили, что «предусмотренный на перспективу снос жилых домов необходимо осуществить для строительства объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, при этом гражданам-собственникам недвижимого имущества при изъятии у них земельных участков для государственных нужд будет произведена реализация имущественных прав».

Поскольку это уже не первое коллективное обращение, в Мингорисполкоме решили поставить точку в переписке с людьми: «Повторные обращения по данным вопросам будут оставлены без рассмотрения по существу и в соответствии со статьей 21 Закона переписка по поднимаемым в обращении вопросам будет прекращена (документ есть в редакции. — Прим.)».

Чтобы понять, на какой стадии сейчас проект детального планирования, позвонили в администрацию Заводского района. Там рассказали, что проект детального планирования, который в прошлом году выносился на общественное обсуждение, еще не утвержден, проходит необходимые экспертизы.

— Никаких сроков по сносу домов еще нет, — рассказали в отделе архитектуры и градостроительства Заводского района. — Об этом можно будет говорить лишь тогда, когда проект будет согласован, когда будут выделены инвестиционные участки.

— Как быть тем, у кого дом пойдет под снос, но есть разрешение на реконструкцию?

— Таких домов единицы. Если у хозяев есть разрешение на реконструкцию дома, то они вправе ее продолжать.

Такое положение вещей непонятно жителям Северного поселка. В частности, Татьяна Пенкрат говорит, что у нее есть разрешение Мингорисполкома на реконструкцию дома с увеличением жилплощади.

Выходит парадокс: строим дом, который снесут. И это проблема не единичная. В Грибном переулке, 44, хозяин продал квартиру, чтобы реконструировать дом, Людмила Быченок по Иркутской, 39, только закончила реконструкцию. По Иркутской, 41, сделали реконструкцию с увеличением — и все они в планах на снос.

В минувшее воскресенье жители Северного поселка собирались в Байкальском сквере и обсуждали наболевшее.

Было человек сорок, не всех успели оповестить, — говорит Татьяна Пенкрат. — Люди в отчаянии, говорят, что готовы идти по проспекту и с вилами защищать свои дома. Понятно, что это крайняя мера. Но мы все еще надеемся, что власти пойдут навстречу, найдут время и желание услышать, найти компромисс.


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой